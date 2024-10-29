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Ексклюзив

Військовий експерт Снєгирьов назвав чинники, які сприяли тактичним успіхам росіян на фронті

Тетяна Нижник
29 жовтня, 2024 вiвторок
16:45
Війна з Росією Танки РФ

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" прокоментував заклик народного депутата Романа Костенка змінити управління військами

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Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо трактувати заяви Костенка, Безуглої та інших так званих лідерів громадської думки, то можна говорити про початок другої хвилі атак по Сирському. Насправді ж, є кілька факторів, які сприяють тактичним успіхам росіян. Це перевага в живій силі, тотальна перевага в повітрі та коефіцієнт вогневого ураження, який теж, на жаль, є на користь окупантів. Також це зовнішні фактори, такі як уповільнений характер військово-технічної підтримки нашої країни з боку стратегічних партнерів, і внутрішні фактори, зокрема, незадовільний стан інженерно-фортифікаційних споруд у Донецькій та Запорізькій областях. Це основний чинник який сприяв тактичним успіхам росіян, коли інженерно-фортифікаційні споруди в Донецькій області, на які було виділено 17 млрд грн, нагадують Потьомкінські села", - зазначив Снєгирьов.

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На Курахівському напрямку повідомляють, що система інженерно-фортифікаційних споруд побудована без урахування реальних потреб Збройних Сил України та характеру російського наступу на цій ділянці фронту, зауважив військовий експерт.

"Аналогічна ситуація і на Покровському напрямку. Причому неодноразово наголошувалось, що представники військово-цивільних адміністрацій Селидового та Мирнограда займалися відвертим відмиванням грошей, а не будівництвом інженерно-фортифікаційних споруд. Ось з чого Костенко має почати, з перевірки стану інженерно-фортифікаційних споруд, і не лише в Донецькій, але й у Дніпропетровській та Запорізькій областях", - резюмував він.

Що відомо про зведення фортифікацій в Україні

30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону й будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.

30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Наприкінці лютого 2024 року президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.

У вересні ДП "Ліси України" уклало договір із Міноборони на постачання майже 65 тис. кубометрів круглих лісоматеріалів. Деревину використають для облаштування фортифікацій.

Наприкінці вересня Шмигаль повідомив, що фортифікаційні споруди для Миколаївської області готові на 100%, об’єкти передали на баланс ОВА.

Кабмін на засіданні 25 жовтня ухвалив рішення створити в Україні резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд.

Теги:
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Суспільство
Україна
Росія
Міністерство оборони
військові
російська армія
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