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Ексклюзив

Вступ України до НАТО завершить цю війну, - Яценюк

10 липня, 2024 середа
20:24
Війна з Росією НАТО

Політик Арсеній Яценюк переконаний, що вступ України до НАТО значно пришвидшить завершення російсько-української війни

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Головна місія та роль НАТО зараз - перемога України. Оскільки НАТО фактично боронить країни-члени Альянсу. Саме тому ми зараз знаходимось тут у Вашингтоні в колі наших союзників. Наші союзники не мають інших думок, окрім того, щоб допомагати Україні", - розповів Яценюк.

Політик наголосив, що членство України в НАТО пришвидшить завершення війни з Росією.

"Хотілося б нагадати історію саміту НАТО в Бухаресті, коли Україна не отримала ПДЧ в НАТО. Франція та Німеччина фактично тоді заблокували шлях України до НАТО. Того ж року я зустрічав президента США Джорджа Буша в Києві, який приїхав просувати питання вступу України до НАТО. Зараз ми знову маємо непорозуміння зі своїми американськими та німецькими союзниками щодо нашого шляху до НАТО. Американці кажуть, що спочатку потрібно завершити війну й тоді розглядати вступ України до НАТО. Хоча я переконаний, що членство України в НАТО завершить цю війну", - додав він.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна. 

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу  шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".

Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
НАТО
США
вступ до НАТО
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