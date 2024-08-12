"Вже Україна буде висувати власні вимоги": військовий експерт Снєгирьов про операцію у Курській області

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Наразі Сили оборони України контролюють приблизно тисячу квадратних метрів звільнених територій, варто говорити про те, що сам характер військової операції свідчить про підвищення суб’єктності України, при чому як у військовому, політичному, так у інформаційному плані, військовому плані. Давайте згадаємо, що за два тижні до початку військової операції на території Курської області очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Буданов заявив, що російські війська накопичують сили на північному напрямку, тоді помилково вважалося, що мовиться про Україно-Білоруський кордон, натомість у вашому етері я говорив, що, можливо, йде мова про Сумський напрямок", - розповів він.

Експерт вважає, що завдяки операції у Курській області вдалося запобігти новому наступу РФ на територію України.

"Відповідно Головне управління розвідки Міністерства оборони, володіючи інформацією про перекидання особового складу Збройних сил Російської Фдерації і важкої бронетехніки запобігло формуванню на території Курської області контингенту вторгнення, який мав на меті повторити Харківський сценарій, себто наступ на українські території вже безпосередньо на Сумському напрямку. Удар на випередження зірвав ці плани російської сторони і привів відповідно до серйозних успіхів Сил оборони України, а саме просування вглиб російської території за різними оцінками до 35-40 кілометрів. Якщо називають тисячу квадратних кілометрів, то відповідно просування продовжується", - вважає Снєгирьов.

Читайте також: Війна заглиблюється в Росію: як український наступ у Курській області змінює динаміку конфлікту. Пояснюємо

Також він відзначив, що Збройні сили України за тиждень наступу у Курській області взяли під контроль втричі більше населених пунктів, ніж росіяни за 3 місяці боїв на Донецькому напрямку.

Крім того, Дмитро Снєгирьов назвав план операції у Курській області.

"Безумовно, контроль в тисячу квадратних кілометрів Російської території підвищує суб’єктність української сторони під час перемовного процесу - оце було основним. План цієї військової операції - зірвати відповідно російське бачення припинення війни за рахунок територіальних поступок. Нагадаю, буквально за пару тижнів до наступу у Курській області російський диктатор заявив, що єдиним можливим планом врегулювання війни в Україні є вивід Збройних сил України з контрольованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей - це був фактично ультиматум", - сказав він.

Тепер, на його думку, свої вимоги може висувати Україна.

"А після успішного наступу української сторони, я нагадаю, вдалося прорвати дві лінії оборони вартістю 200 млн доларів - про хотєлки Кемля можна забути, вже Україна буде висувати власні вимоги. Тим більше, вже на третій день українського наступу стало зрозуміло, що сили оборони України закріплюються на тих територіях, були перші повідомлення про те, що українські підрозділи ведуть інтенсивні інженерно-фортифікаційні роботи, що свідчить про те, що ці території будуть утримуватись. Знаєте, мені приємно читати в російських пабліка тверезі оцінки з приводу того, що російській стороні знадобиться пів року, а називають навіть рік часу, щоб повернути контроль над цими територіями", - додав військовий експерт.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState, їхня кількість складає 44.