За умови нормальної ротації 70-80% військових повернулися б на фронт після відпочинку, - нардеп Костенко

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

На запитання щодо того, коли можлива демобілізація військових, Костенко відповів: "Нам потрібно думати, як це зробити, тому що наразі демобілізація залежить прямо пропорційно від мобілізації. Тобто якщо не буде мобілізації нормальної, звичайно, що демобілізації не буде. Ще раз кажу, це факт в тому, що була провалена мобілізація, тому ми не можемо зараз провести демобілізацію і питання в тому, коли ми зможемо наростити темпи".

Нардеп наголосив, що якби в країні була активна мобілізація, то питання звільнення військових не стояло б так гострого, адже саме ті, хто щодня ризикує своїм життям на першій лінії й питають про це.

"Якби була в нас нормальна ротація, а для цього потрібна нормальна кількість особового складу, якби вони постійно змінювались - раз на тиждень або два рази на тиждень виводились для відпочинку, або пару місяців відвоювали та пішли на відновлення на полігон - це одна історія. Коли люди по декілька років стоять і героїчно тримають оборону, їх нема кому поміняти, звичайно, вони втомлюються і тут є питання все просто покинути та піти додому", - заявив секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки.

Він пропонує проводити ротації в Силах оборони та відпускати військових у відпустки, аби вони проводили час вдома, а потім поверталися захищати Україну.

"Я впевнений що якби був визначений термін 36 місяців, 48 і багато б людей, можливо, пішло, але я впевнений, по моїх відчуттях 70-80% через деякий час - цей місяць, два, повернулись би назад відчуваючи, що вони відпочили, тому що це вмотивовані, це патріотичні люди, які б не змогли залишитися осторонь і спостерігати, як їхня країна б'ється. Тому тут це як раз питання свободи, яке потрібно вирішувати, вони - воїни, а не роби, скажемо так. Зараз треба робити все, щоб була їм заміна, вони це розуміють, що заміни нема, але вони у нас питають, коли вона буде, й ми маємо відповідати на ці питання. Вони готові ще битися, готові триматися, але мають бути ротації, має бути заміна і ми маємо з них цей тиск поступово знімати, що це робиться на одних плечах", - підсумував Костенко.

Що передувало

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив питання демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію.

У Раді триває дискусія щодо деяких положень законопроєкту про мобілізацію, який готують до другого читання. Серед найбільш дискусійних – питання демобілізації, розповів перший заступник голови комітету з питань соцполітики та прав захисту ветеранів, нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.

Офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай вважає, що зараз демобілізація в Україні неможлива: "Навіть, якщо наберуть нових людей, то це забере достатньо довгий час. Потрібен час, щоб натренувати, підготувати, злагодити, озброїти людей і відправити їх на фронт. А в цей момент хтось має тримати лінію бойового зіткнення".

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями.

Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що демобілізація під час війни може бути за умови якісної мобілізації людей, тобто заміна має відповідати рівню класифікації та підготовки тих, кого буде демобілізовано.