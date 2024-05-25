Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Запорізька АЕС, зерновий коридор, діти, обмін всіх на всіх: Зеленський назвав пункти Формули миру, які обговорюватимуться у Швейцарії

Запорізька АЕС, зерновий коридор, діти, обмін всіх на всіх: Зеленський назвав пункти Формули миру, які обговорюватимуться у Швейцарії

25 травня, 2024 субота
13:50
Війна з Росією Володимир Зеленський, Харків

Президент України Володимир Зеленський окреслив три пункти, які стануть головними темами обговорень на Саміті миру у Швейцарії: ядерна енергетична безпека, продовольча безпека, обмін "усіх на всіх" та повернення викрадених Росією українських дітей

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, що вийшло у суботу, 25 травня.

"Ми з вами маємо чітко розуміти, чого ми хочемо досягти від цього саміту. Це три пункти із десяти, які ми виносимо на цей саміт. Там 10 пунктів не тому, що нам подобається цифра 10. Були кризи, і вони є у нас на території через те, що Росія все це до нас принесла. І я вважаю, що спочатку фундамент до світу має будувати країна-жертва, вибачте. А жертва – це Україна", - сказав Зеленський.

За його словами, три пункти, винесені на Саміт миру, об'єднують усі країни. Президент зауважив, що багато країн, які балансують між Росією та Україною, кажуть, що є складні речі, які без Росії неможливі.

"Ми відсунули те, що може роз'єднувати країни, і взяли лише три пункти для першого саміту", - підкреслив Зеленський.

Пункт перший – ядерна енергетична безпека

"Тобто в нас окуповано станцію, шість блоків, я не раз казав, що це може бути шість Чорнобилів. Український менеджмент та наші технарі там працюють, а керують росіяни. Діти українців зараз у Росії, вони заручники і їх просто не випустять. І тому наші українці там, як раби, на галерах орють. Я не знаю, хто з них помер чи ні, в якийсь момент контакт був, дозволялося давати телефон, якісь повідомлення [надсилати], щоб знати, що людина жива, але цього нічого [зараз] немає", - зазначив президент.

Загалом в Україні 15 блоків, включаючи шість окупованих. Зеленський запевнив, що це серйозний виклик з огляду на кількість різних ракетних ударів, які хаотично щодня завдає Росія.

Пункт другий – продовольча безпека

За словами Володимира Зеленського, у цьому питання зацікавлені усі сторони. Україна мала зерновий коридор і показала, як може домовлятися, але без можливості для росіян блокувати. Президент розповідає, що Україна домовилася з ООН та Туреччиною, і формат було обумовлено, як це можна робити у Чорному морі, після чого документ показали росіянам й дивилися, на що йдуть, на що не йдуть. У результаті сторони вийшли на два різні документи однією групою людей, і коридор почав працювати, сказав Зеленський.

"На жаль, росіяни зрозуміли, що у нас виходить і блокували: вони вискочили з цієї домовленості. Але домовленість у них була не з Україною, а з ООН та Туреччиною, тому вони так довго не наважувалися виходити із зернової угоди. Це мене ще раз штовхає до того, що спочатку має бути договір із великою кількістю партнерів, і потім несіть це російською, тисніть на них — немає проблем. І тоді їм буде дуже складно вискакувати з домовленостей, якщо серед партнерів є великі країни, які мають взаємні з російськими економічні інтереси. У цьому вся глобальна ідея. Не у кількості пунктів, а структурі домовленостей", - пояснив президент.

Третій пункт – обмін усіх на всіх та повернення викрадений Росією дітей

"Це тисячі дітей, жодна інституція ООН не займається сьогодні цим пунктом. Нездатна, чи ні допуску, чи бояться росіян. Дітей ми повертаємо різними форматами, катарці нам допомагали і таке інше", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що цей саміт назвали інавгураційним, але є прагнення "не просто привітатись, але мати хоча б три пункти, щоб хоч якось рухатися вперед".

За словами президента України, будуть країни, відповідальні за технічне опрацювання цих трьох пунктів.

"Це найголовніше, на що я чекаю від цього саміту, і, звичайно, є ще один небезпечний аспект. Неприїзд лідерів — за даними всіх розвідок, росіяни займаються тим, щоб зірвати саміт, можливість приїзду лідерів, максимально показати нелегітимність цього саміту, показати, що більшість лідерів, дай боже ваші лідери теж нас почують, не підтримує саміт. Для того, щоб уникнути будь-яких кроків до закінчення війни і забрати ініціативу в свої руки, для того, щоб базуватися на їх ультиматумах про закінчення війни", - наголосив Зеленський.

За його словами, керівництво України знає, кого росіяни просять, з якими країнами зустрічаються та про діалоги з Китаєм.

"Ми розуміємо, що вони роблять. Вони просто розвал, сам по собі "совок", який не здатний прибрати сміття у своєму будинку, а лізе в чужий будинок. Це питання їхнього бажання постійних руйнувань, а не творень. Але хоч би як складно нам було, ми проведемо саміт", - резюмував тему український президент.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров. 

Теги:
Економіка
Росія
Швейцарія
Володимир Зеленський
російська армія
зерно
ядерна безпека
Запорізька АЕС
Читайте також:
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
22 травня, 2024 середа
"Тепла ванна" для Зеленського: генерал-майор запасу ЗСУ Кривонос пояснив, чому вважає президента некомпетентним у питаннях війни
Юрій Федоренко
23 травня, 2024 четвер
Комбат 92-ї ОШБр: коли ворог опиниться біля будинків ухилянтів, то забере найдорожче
інавгурація путіна
24 травня, 2024 п'ятниця
Reuters: Путін готовий "заморозити" війну на поточній лінії фронту. Пєсков відреагував
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.87
    Купівля 39.87
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
25 травня
14:28
обстріл Харків
РФ вдарила КАБом по Куп’янськ-Вузловому: 5 постраждалих
14:22
Зеленський
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти деяких російських медіа
14:17
Затриманий чоловік
На Одещині чоловік намагався перетнути кордон на дитячому матраці з людиною-павуком
14:09
OPINION
Ірина Геращенко
Моя зневага до російських лібералів більша, ніж до люмпена, якого заганяють в російську армію
14:08
Ексклюзив
путін
Це фальшиві маневри: Безсмертний про "готовність" Путіна до мирних перемовин
14:06
новини Львівщини
Під час повітряної тривоги у Чернігові чули вибух
13:58
ЦНАП
Понад 56 тис. військовозобов’язаних українців оновили дані у ЦНАПах
13:58
Осінь, дощ
Наталка Діденко спрогнозувала дощі та грози наступного тижня
13:46
У Тбілісі тисячі людей вийшли на протести через закон про "іноагентів"
У Тбілісі прихильники "Грузинської мрії" напали на протестувальників проти закону про "іноагентів"
13:29
Map. Харківщина_2205
Зеленський: спроба прориву на Харківщині вже коштувала Росії втрат у співвідношенні 1 до 8
13:25
Віктор Орбан
Орбан затримує законодавство ЄС, яке дозволить передати Україні кошти від заморожених російських активів
13:25
Ексклюзив
НАТО
Європа та США розглядають різні можливості допомоги України, і навіть відправку підрозділів НАТО, - американський експерт Фрід
13:23
Арешт
Повернувся з "СВО" й задушив дитину: у Ростовській області РФ окупант зізнався у вбивстві учениці 2-го класу
13:19
речник Держдепу США Метью Міллер
США просять Росію пояснити її плани змінити кордони з Литвою і Фінляндією у Балтійському морі
13:15
Володимир Зеленський
"Але нас ніхто не чув": Зеленський каже, що перед повномасштабним вторгненням просив США та ЄС впровадити санкції проти РФ
12:45
Кирило Буданов
"Будуть домінувати над кораблями": Буданов розповів про модернізацію морських безпілотників
12:43
Міноборони РФ
У РФ зростає кількість арештів чиновників міноборони через корупцію: розвідка Британії прогнозує збереження цієї тенденції надалі
12:09
Партизани розвідали ворожі РЕБ в окупованому Севастополі
12:00
Оновлено
Вертоліт, на якому летів Пашинян, здійснив екстрену посадку
12:00
OPINION
Андрій Кокотюха
Мова ворожнечі: як Нацрада злякалася сама себе
11:56
Хто загинув під час удару по друкарні в Харкові 23 травня: оприлюднено список
11:55
Оновлено
Вибух
Росія 25 травня атакує Харків та передмістя: є поранений
11:40
ЗСУ
Де на фронті росіяни мають найбільші втрати: свіжі дані від Генштабу
11:38
вуличне освітлення
Укренерго змінило графіки відключення світла 25 травня
11:34
Радослав Сікорський
Голова МЗС Польщі Сікорський: РФ пристосовується до "червоних ліній", які оголошує Україна та союзники
11:33
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань зафіксував понад 60 китайських літаків у своєму повітряному просторі
11:09
Протягом доби росіяни 12 разів обстріляли Донеччину: 3 людини загинули, двоє поранені
10:57
діти, війна з Росією
Через агресію РФ понад 2 тисячі дітей в Україні вважаються зниклими безвісти, - Лубінець
10:51
Ллойд Остін
Очільник Пентагону Остін повернувся до виконання обов’язків після госпіталізації
10:36
Вірменія
"Свідчить про погіршення відносин": Росія відкликала посла у Вірменії
10:30
Радослав Сікорський
"Має бути загальноєвропейською": у Польщі заявили про можливість обмеження пільг для військовозобов'язаних українців
10:19
Оновлено
удар РФ по Харкову, 25.05.24
РФ атакувала Харків ракетами: частково зруйновано ліцей
10:12
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
Говорили про фронт та посилення ППО: Сирський та Умєров провели телефону розмову з командувачами США
10:05
OPINION
Орест Сохар
Пристрасті з дозволом бити по Росії зброєю США: Блінкен не проти
09:52
Європейська площа в Одесі
В Одесі жінка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам: її розшукала та затримала поліція
09:40
Ексклюзив
Кримський міст
Військовий експерт Снєгирьов пояснив, чому Кримський міст дотепер не знищений
09:35
Дональд Туск
Туск не виключає відкриття одного з пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
09:26
обстріл, ППО
У Росії заявили про атаку безпілотників: деякі населені пункти залишилися без світла
09:14
безпілотник, дрон
Країни Балтії, Польща, Фінляндія та Норвегія домовилися створити "стіну дронів": що це означає
09:13
біженці
МВС Німеччини запропонувало розподіляти біженців з України рівномірно між країнами ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV