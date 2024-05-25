Запорізька АЕС, зерновий коридор, діти, обмін всіх на всіх: Зеленський назвав пункти Формули миру, які обговорюватимуться у Швейцарії

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, що вийшло у суботу, 25 травня.

"Ми з вами маємо чітко розуміти, чого ми хочемо досягти від цього саміту. Це три пункти із десяти, які ми виносимо на цей саміт. Там 10 пунктів не тому, що нам подобається цифра 10. Були кризи, і вони є у нас на території через те, що Росія все це до нас принесла. І я вважаю, що спочатку фундамент до світу має будувати країна-жертва, вибачте. А жертва – це Україна", - сказав Зеленський.

За його словами, три пункти, винесені на Саміт миру, об'єднують усі країни. Президент зауважив, що багато країн, які балансують між Росією та Україною, кажуть, що є складні речі, які без Росії неможливі.

"Ми відсунули те, що може роз'єднувати країни, і взяли лише три пункти для першого саміту", - підкреслив Зеленський.

Пункт перший – ядерна енергетична безпека

"Тобто в нас окуповано станцію, шість блоків, я не раз казав, що це може бути шість Чорнобилів. Український менеджмент та наші технарі там працюють, а керують росіяни. Діти українців зараз у Росії, вони заручники і їх просто не випустять. І тому наші українці там, як раби, на галерах орють. Я не знаю, хто з них помер чи ні, в якийсь момент контакт був, дозволялося давати телефон, якісь повідомлення [надсилати], щоб знати, що людина жива, але цього нічого [зараз] немає", - зазначив президент.

Загалом в Україні 15 блоків, включаючи шість окупованих. Зеленський запевнив, що це серйозний виклик з огляду на кількість різних ракетних ударів, які хаотично щодня завдає Росія.

Пункт другий – продовольча безпека

За словами Володимира Зеленського, у цьому питання зацікавлені усі сторони. Україна мала зерновий коридор і показала, як може домовлятися, але без можливості для росіян блокувати. Президент розповідає, що Україна домовилася з ООН та Туреччиною, і формат було обумовлено, як це можна робити у Чорному морі, після чого документ показали росіянам й дивилися, на що йдуть, на що не йдуть. У результаті сторони вийшли на два різні документи однією групою людей, і коридор почав працювати, сказав Зеленський.

"На жаль, росіяни зрозуміли, що у нас виходить і блокували: вони вискочили з цієї домовленості. Але домовленість у них була не з Україною, а з ООН та Туреччиною, тому вони так довго не наважувалися виходити із зернової угоди. Це мене ще раз штовхає до того, що спочатку має бути договір із великою кількістю партнерів, і потім несіть це російською, тисніть на них — немає проблем. І тоді їм буде дуже складно вискакувати з домовленостей, якщо серед партнерів є великі країни, які мають взаємні з російськими економічні інтереси. У цьому вся глобальна ідея. Не у кількості пунктів, а структурі домовленостей", - пояснив президент.

Третій пункт – обмін усіх на всіх та повернення викрадений Росією дітей

"Це тисячі дітей, жодна інституція ООН не займається сьогодні цим пунктом. Нездатна, чи ні допуску, чи бояться росіян. Дітей ми повертаємо різними форматами, катарці нам допомагали і таке інше", - наголосив Зеленський.

Він розповів, що цей саміт назвали інавгураційним, але є прагнення "не просто привітатись, але мати хоча б три пункти, щоб хоч якось рухатися вперед".

За словами президента України, будуть країни, відповідальні за технічне опрацювання цих трьох пунктів.

"Це найголовніше, на що я чекаю від цього саміту, і, звичайно, є ще один небезпечний аспект. Неприїзд лідерів — за даними всіх розвідок, росіяни займаються тим, щоб зірвати саміт, можливість приїзду лідерів, максимально показати нелегітимність цього саміту, показати, що більшість лідерів, дай боже ваші лідери теж нас почують, не підтримує саміт. Для того, щоб уникнути будь-яких кроків до закінчення війни і забрати ініціативу в свої руки, для того, щоб базуватися на їх ультиматумах про закінчення війни", - наголосив Зеленський.

За його словами, керівництво України знає, кого росіяни просять, з якими країнами зустрічаються та про діалоги з Китаєм.

"Ми розуміємо, що вони роблять. Вони просто розвал, сам по собі "совок", який не здатний прибрати сміття у своєму будинку, а лізе в чужий будинок. Це питання їхнього бажання постійних руйнувань, а не творень. Але хоч би як складно нам було, ми проведемо саміт", - резюмував тему український президент.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.