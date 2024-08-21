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Ексклюзив

ЗСУ вибудовують оборону вздовж річки Сейм: кореспондент Еспресо з Курської області

Оксана Ліховід
21 серпня, 2024 середа
14:59
Війна з Росією Карта бойових дій за 14-21 серпня

Кореспондент Еспресо Артем Лагутенко, перебуваючи на дорозі, яка веде до міста Суджа, зазначив, що прикордонні райони Курської області перебувають під повним контролем ЗСУ

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Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Перебуваю на дорозі, що веде до міста Суджа. Позаду мене залишилися два знищених російських трали та два танки, якими ворог намагався стримати наступ ЗСУ. Наша знімальна група вже побувала в місті Суджа, тому ми маємо уявлення про ситуацію там", - наголосив Лагутенко.

Кореспондент Еспресо заспокоїв українців, що наразі немає підтвердженої інформації щодо готовності України організувати гуманітарні коридори та постачати допомогу до Суджі.

"У місті ми не побачили жодної гуманітарної допомоги, що надходила б із території України. Натомість місцеві жителі запевнили нас, що воду та їжу їм надавали наші військові. Що стосується можливості завезення допомоги з України, наразі це питання залишається відкритим", - зауважив Лагутенко.

Кореспондент Еспресо також додав, що прикордонні райони Курської області перебувають під повним контролем ЗСУ.

"Це не просто чергові рейди на територію ворога - ми закріплюємося тут. Наразі зрозуміло, що ЗСУ вибудовують оборону вздовж річки Сейм. Як далеко просунуться Сили оборони й де закінчиться ця лінія оборони, поки що невідомо. Чекаємо на гарні новини", - резюмував Лагутенко. 

  • Кореспондентові Еспресо Артему Лагутенку вдалося побувати на всіх напрямках у Курській області й з'ясувати, як відбувався прорив ЗСУ.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти.

20 серпня російський диктатор Володимир Путін наказав військовослужбовцям витіснити українські сили з Курської області до 1 жовтня 2024 року.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський 20 серпня заявив, що українські військові контролюють 1263 кв. км у Курській області - 93 населені пункти.

Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
гуманітарна допомога
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Курськ
Суджа
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