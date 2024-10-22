"Зупинка процесу бронювання може мати незворотні наслідки", - Німецько-Українська промислово-торговельна палата

Про це розповів голова правління Німецько-Української промислово-торговельної палати Райнер Перау.

"Зупинка процесу бронювання може мати незворотні наслідки. Підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки України, можуть втратити ключових співробітників у найвідповідальніший момент. Це рішення підриває стабільність як бізнесу, так і підтримку оборонної сфери країни та армії загалом", - наголосив він.

У палаті пояснюють, що корпорації ризикують повністю зупинити роботу в разі втрати ІТ-департаменту, що керує усією мережею. Зокрема, одна німецька корпорація бʼє на сполох, оскільки її заброньованим працівникам вручають бойові повістки.

"На практиці ще більше німецьких роботодавців зіткнулись із ситуацією, коли заброньованим працівникам вручають повістки на наступний день після закінчення строку бронювання. Схожі проблеми виникають і під час уточнення даних, що часто стає причиною їх мобілізації, навіть коли роботодавець надає всі необхідні документи для бронювання. Це призводить до повної втрати персоналу, який компанії планували залучити для безперебійної роботи", - підкреслюють у Німецько-Українській промислово-торговельній палаті.

9 жовтня стало відомо, що Міноборони хоче провести аудит щодо бронювання від мобілізації.

20 жовтня в Дії зупинили послугу бронювання військовозобов'язаних.

21 жовтня бізнес висловив стурбованість зупинкою електронного бронювання й просить уряд продовжити чинні відстрочки.





