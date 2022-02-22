"Військова концентрація триває": Столтенберг заявив про ознаки продовження Росією підготовки масштабного вторгнення

Про це Столтенберг сказав на після зустрічі Ради НАТО-Україна, передає "Радіо Свобода".



"Є всі ознаки того, що Росія продовжує планувати повномасштабний напад на Україну. Ми бачимо, що військова концентрація триває. Вони обіцяли відвести війська, але продовжують їх накопичувати. Ми бачимо, що все більше й більше підрозділів виїздять із баз і перебувають у бойовому порядку, готові до нападу", - сказав Столтенберг.



Генсекретар НАТО нагадав про часті провокації та операції росіян "під фальшивим прапором" на сході України та про переміщення російських військ до ОРДЛО в ніч на 22 лютого.



"Водночас ніколи не пізно не нападати. Ось чому ми продовжуємо закликати Росію відійти, піти на деескалацію та добросовісно взяти участь у переговорах у дипломатичних зусиллях для пошуку дипломатичного рішення", - додав Столтенберг.



Крім того, генеральний секретар Альянсу наголосив, що ескалація Кремлем агресії призведе до посилення санкцій проти РФ. Він зазначив, що під час зустрічі чимало членів Альянсу заявили про готовність підтримувати Україну військовою та фінансовою допомогою.



На питання, чи вважає він дії РФ вторгненням Столтенберг нагадав, що російське вторгнення в Україну вже сталося в 2014 році.



"Те, що ми бачимо зараз, - країна, в яку вже вторглися, страждає від подальшого вторгнення", - сказав генсекретар Північноатлантичного альянсу.