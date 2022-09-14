Про це повідомив заступник очільника МЗС України Микола Точицький.

За його словами, з початком осені "у росіян почалося чергове сезонне "загострення" інсинуацій щодо біологічної зброї в Україні". Так сьогодні, 13 вересня, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що США нібито намагається "замести сліди військово-біологічної діяльності в Україні".

"Це є продовженням дезінформаційних зусиль Кремля для відчайдушного виправдання широкомасштабної війни РФ проти України, відволікання від численних воєнних злочинів, скоєних на території нашої держави, і приховування власної діяльності в обхід положень Конвенції про заборону біологічної зброї (КБТО)", - зазначив Точицький.

Також Точицький додав, що Москва намагається реабілітуватися після дипломатичної поразки на офіційній Консультативній зустрічі держав-учасниць КБТО. За результатами цієї зустрічі росіянам не вдалося "протягнути" її неправдиві звинувачення на адресу України та США.

"89 делегацій країн-учасниць КБТО, в переважній більшості, крім групки російських підспівувачів, однозначно переконалася у сфабрикованому характері російських звинувачень, грубому зловживанні Росією положеннями Конвенції", - наголосив український урядовець.

Ще у серпні 10 країн назвали російські заяви про "біологічні лабораторії США" пропагандистським фейком.

У червні російські окупанти опублікували "докази" існування міфічних біолабораторій в Україні, де начебто Україна разом з США створювали віруси, які б переносили комарі.

У березні 2022 року у Росії вигадали фейк про причетність до вигаданих в Україні "біолабораторій" Джорджа Сороса і сина Байдена.

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