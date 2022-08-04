Ворог може намагатися наступати у бік Миколаєва та Одеси, аби зменшити залежність від нашої артилерії, - полковник СБУ Костенко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ситуація дійсно складна на фронтах. Ворог готується до наступів на багатьох напрямках та підтягує сили на Південь, плацдарм на правому березі Дніпра для нього дуже небезпечний. Крім того, у противника небагато виходів для збереження цього плацдарму або своїх військ. Окупант може потрапити в оточення, якщо наші війська розіб'ють ворожі шляхи постачання тилових запасів і при цьому почнуть тиснути, то понтони противника не врятують", - зазначив полковник СБУ.



Роман Костенко припускає два варіанти дій противника, або відхід на Лівий берег, що означає втрату захоплених територій, або ж ворогу потрібно наступати далі, щоб розривати відстань між шляхами через Антонівський міст та Новокаховською дамбою, аби ми не могли їх вражати.



"З моєї точки зору, і виходячи з ресурсів ворога, то противник буде намагатися наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше Півдня та розірвати свою залежність від нашої артилерії, тому що ми розбиваємо їхні тили та не даємо сидіти спокійно в обороні", - зауважив полковник.



Костенко додав, що Миколаїв і ЗСУ готуються до такого сценарію і все буде зроблено, щоб не тільки утримати місто, а й у перспективі відбити окуповані території.

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