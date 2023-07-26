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Аналітика

Ворог використовує танкові підрозділи для прориву нашої оборони на Купʼянському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
26 липня, 2023 середа
20:37
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Cитуація на Купʼянському напрямку залишається достатньо складною.Ворог використовує танкові підрозділи для просування та прориву нашої оборони і вже є повідомлення про підсилення наших підрозділів додатковими силами для стримування російських атак

Наступ противника на Купʼянському напрямку

За твердженням Генерального штабу ЗСУ українські захисники продовжують наступати на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Своєю чергою на південно-східній ділянці фронту поблизу Купʼянська, а також на ділянці від Сватового до Кремінної вже противник намагається вести наступальні дії. Там тривають важкі бої. За минулу добу відбулось 26 бойових зіткнень. На цій ділянці фронту противник сконцентрував понад 100 тис. особового складу, а також значну кількість механізованих та бронетанкових зʼєднань. Зараз противник намагається розширити плацдарм на правому березі річки Жеребець, яка протікає західніше Кармазинівки. Також було кілька повідомлень про те, що ворог міг зайняти кілька населених пунктів у низинах, але сьогодні у ЗСУ спростували цю інформацію. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий сказав, що тактична лінія на цій ділянці фронту значно не змінилась. Проте ми розуміємо, що ситуація там залишається достатньо складною.Ворог використовує танкові підрозділи для просування та прориву нашої оборони і вже є повідомлення про підсилення наших підрозділів додатковими силами для стримування ворога. Думаю, що ця ділянка фронту так само буде підтримана нашою артилерією.


Карта бойових дій на Купʼянському напрямку станом на 26 липня.

На Півдні наші Сили оборони продовжують протискати оборону ворога на трьох ділянках фронту

Тривають важкі та напружені бойові дії на Запорізькому фронті. Зокрема, поблизу Василівки, де 128-ма бригада протискає ворожу оборону у бік населеного пункту Лугове. Також напружені дії відбуваються по Роботине-Вербове. На цій ділянці фронту, за повідомленнями ворожих ЗМІ, нашим військовим вдалось вклинитись в першу лінію оборони росіян, проте слід почекати офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ. На Бердянському напрямку наші підрозділи мали успіх в районі Старомайорського. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Отже, на Півдні наші Сили оборони продовжують тиснути на трьох ділянках фронту і не виключено, що до них може додатись ще декілька.

Карта бойових дій на Півдні України станом на 26 липня.

Просування Сил оборони на південь від Бахмута

На Бахмутському напрямку тривають бої на півночі та півдні міста. На півночі особливих змін немає. На півдні ж Бахмута наші підрозділи продовжують рух у бік Андріївки, Кліщіївки та Курдюмівки. Цей напрямок залишається вкрай важливим і створює передумови для витискання російських військ з півдня від Бахмута


Карта бойових дій на Бахмутському напрямку станом на 26 липня.

Виробництво українських ударних БПЛА

Голова правління Альянсу "Нова енергія України", командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" Валерій Боровик розповів, що Україна не має можливостей для промислового виробництва дронів, подібних до російських "Ланцетів". Причина цьому, за його словами, полягає в тому, що за останні 8 років ніхто в Україні не займався цим питанням. Далі він розповів про те, що російський ударний дрон "Ланцет" не є розробкою РФ. Це ізраїльська розробка, яка була продана Росії. Росіяни масово випускали й випускають ці дрони й це підтримується державою. В Україні ж, такі проєкти не підтримувались державою. Однак, як повідомив Боровик, зараз ситуація змінилась. Він додав, що тепер українські компанії, які займаються виробництвом дронів, тепер змушені надолужувати втрачений час та можливості. Боровик також наголосив, що є безліч перспективних проєктів українських дронів, однак подібних до тактико-технічних характеристик "Ланцета" немає.

Валерій Боровик розповів, що замовлення на українські дрони є. Зокрема, різні силові структури, Збройні сили України та СБУ проявляють інтерес до дронів українського виробництва. Єдиною проблемою, як пояснив Боровик, залишається те, що командири відповідних підрозділів часто не оперативно реагують на те, які документи потрібно оформити на забезпечення дронами та БПЛА. Часто документи з потребами доводиться переписувати, а це займає багато часу.

Валерій Боровик також додав, що ведеться дискусія з питання уніфікації дронів для поліпшення підготовки персоналу з використання та застосування ударних дронів. На його думку, часткова уніфікація дронів має бути. Держава має визначити декілька типів дронів й профінансувати ці проєкти. Однак, на думку Боровика, не слід відмовлятись від виробництва інших безпілотник апаратів. Адже часто креативність українських виробників приносить гарні результати.

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