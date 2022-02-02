"Вводить в оману та підбурює": президент Хорватії звинуватив Велику Британію в розпалюванні конфлікту між Україною й Росією
Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Велика Британія спричиняє конфлікт між Україною й РФ, і закликав до угоди з Росією
Про це пише Euractiv.
"Велика Британія вводить Україну в оману, підбурює її і тримає в заручниках відносин між Лондоном, що представляє другорядну державу, і Вашингтоном... Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", - зазначив Зоран Міланович.
За його словами, Лондон "вводить Україну в оману", підбурює і тримає в заручниках відносин між Великою Британією, яка "стала другорядною державою", і США.
Також він пояснив, чому не зустрівся з британським міністром оборони Беном Воллесом.
"Я навіть не знаю, як це назвати. Я зустрічаюся, мабуть, з представниками закордонних справ, мабуть, Росії, Америки. Мені нема про що говорити з міністрами, особливо Сполученого Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, окрім наддержав. Велика Британія вийшла з ЄС, і це надає їй меншого значення", - повідомив президент Хорватії.
- Нагадаємо, 25 січня Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, а Революцію Гідності назвав "переворотом" і додав, що у разі ескалації агресії РФ Загреб максимально дистанціюється від подій.
- 25 січня МЗС України назвало неприйнятною заяву Мілановича та виступило з вимогою її публічного спростування.
- 26 січня прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович попросив в українців вибачення через заяву президента країни Зорана Мілановича про те, що Україні не місце в НАТО.
- Після критики на свою адресу за антиукраїнські заяви він назвав прем'єр-міністра країни Андрея Пленковича "українським агентом".
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