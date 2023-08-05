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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Якщо вагнерівці зайдуть на територію країн НАТО, на Заході будуть розмірковувати над відповіддю, - Портников
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Якщо вагнерівці зайдуть на територію країн НАТО, на Заході будуть розмірковувати над відповіддю, - Портников

5 серпня, 2023 субота
21:31
Війна з Росією

Журналіст Віталій Портников вважає, що в НАТО немає єдиного рішення про реакцію на можливі провокації вагнерівців

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми не знаємо про червоні лінії для Заходу. Путін зараз буде пробувати якось їх намацати. Я весь час говорю про це. До прикладу, вагнерівці зайшли на територію Польщі або Литви. Змогли знайти слабке місце на кордоні. Далі зайшли в якесь селище, вбили людей і вийшли. Якою тоді має бути відповідь Альянсу? Перший варіант - викликати тимчасово повіреного Республіки Білорусь й оголосити йому протест. Другий варіант - вдарити по базах вагнерівців на території Білорусі. Є от такі варіанти, проте що буде обирати Польща та країни НАТО важко спрогнозувати", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що Путін буде і далі використовувати вагнерівців для залякування країн НАТО

"Вагнерівці можуть спровокувати країни НАТО на відповідь. Проте, якщо така відповідь буде, то тоді Росія може заступитись за Білорусь. Це вже початок війни НАТО проти РФ. Тому вони будуть стояти перед вибором. Путін це розуміє і буде цим залякувати. Якщо дійсно вагнерівці перетнуть кордони країн НАТО, Альянс буде стояти перед важким вибором - як відповісти? Вдарити по військових обʼєктах РФ чи викликати посла Росії, а не Білорусі? І якщо це буде силова реакція, то відповідь теж може бути військова", - додав він.

Кордон Польщі та Білорусі: що відомо

23 лютого Польща посилила заходи безпеки на кордоні з Росією і Білоруссю.

У червні на кордоні Польщі з Білоруссю під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, серед них були двоє офіцерів. Наразі невідомо, хто саме обстріляв автівку. 16 червня польські прикордонники назвали обстріл автомобіля на кордоні ескалацією ситуації.

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських. 8 липня повідомлялось про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.

29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера.

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань.

Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" написала, що гелікоптери Білорусі могли зробити це випадково, адже вони охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції "Вискулі", що за 7,5 км від кордону.

У Пентагоні прокоментували порушення: наголосили, що вони "дуже серйозно ставляться до безпеки країн НАТО".  

4 серпня посольство Польщі в Мінську передало Міністерству закордонних справ Білорусі інформацію, яка підтверджує факт порушення повітряного простору двома білоруськими військовими вертольотами.

Польща
Латвія
російська армія
Литва
окупанти
НАТО
Вагнергейт
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