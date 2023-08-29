Японія планує поскаржитися до СОТ через заборону Китаю на імпорт морепродуктів
Японські міністри повідомили у вівторок, що уряд може подати скаргу до Світової організації торгівлі через рішення Китаю заборонити весь імпорт японських морепродуктів після того, як оброблена радіоактивна вода почала викидатися в море з пошкодженої АЕС Фукусіма
Про це повідомило видання Kyodo.
Міністр економічної безпеки Санае Такаічі заявив на пресконференції: "Ми вступаємо в стадію, коли ми повинні розглянути контрзаходи проти імпортних обмежень, запроваджених Китаєм, включаючи подання скарги до міжнародної торгової організації, якщо "подання протесту через дипломатичні канали є не ефективний".
Міністр закордонних справ Йосімаса Хаяші також заявив на окремій пресконференції, що Японія зробить "необхідні кроки в таких рамках, як СОТ", і підкреслив важливість "тісного спілкування" між двома країнами для підтримки "конструктивних" відносин.
Хаяші закликав Пекін негайно скасувати заборону на імпорт, введену в четвер незабаром після того, як ядерний комплекс почав скидати воду в Тихий океан, заявивши, що ця міра "не заснована на наукових підставах".
Що передувало
На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.
TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.
8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.
7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.
22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.
Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.
24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.
26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.
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