Японія планує поскаржитися до СОТ через заборону Китаю на імпорт морепродуктів

Про це повідомило видання Kyodo.

Міністр економічної безпеки Санае Такаічі заявив на пресконференції: "Ми вступаємо в стадію, коли ми повинні розглянути контрзаходи проти імпортних обмежень, запроваджених Китаєм, включаючи подання скарги до міжнародної торгової організації, якщо "подання протесту через дипломатичні канали є не ефективний".

Міністр закордонних справ Йосімаса Хаяші також заявив на окремій пресконференції, що Японія зробить "необхідні кроки в таких рамках, як СОТ", і підкреслив важливість "тісного спілкування" між двома країнами для підтримки "конструктивних" відносин.

Хаяші закликав Пекін негайно скасувати заборону на імпорт, введену в четвер незабаром після того, як ядерний комплекс почав скидати воду в Тихий океан, заявивши, що ця міра "не заснована на наукових підставах".

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.