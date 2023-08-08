Юань втрачає основну підтримку через вихід компаній з Китаю, - Reuters

Про це інформує Reuters.

З 1978 року, коли Китай відкрився для іноземних інвестицій під керівництвом Ден Сяопіна, світові компанії вклали сотні мільярдів доларів у купівлю та будівництво заводів для доступу до ринку та дешевої робочої сили, що зміцнило китайську валюту. Однак, за даними відомства, нещодавно спостерігається спад прямих іноземних інвестицій, що призвело до падіння припливу інвестицій в Китай до найнижчого рівня за 25 років. Корпоративні лідери та їх радники стверджують, що це свідчить про довгострокову зміну тенденцій, що змушує юань стикатися з тиском з боку того, що довгий час було одним з його найстабільніших опор.

"Прямі іноземні інвестиції історично не були величезним фактором коливання вартості обмінного курсу, тому що зазвичай профіцит становив від 50 до 100 мільярдів доларів на рік. Але коли це коливається до дефіциту, який зараз там. Це досить велике коригування", - сказав директор з досліджень ринків Китаю в аналітичній фірмі Rhodium Group Логан Райт.

Приплив прямих іноземних інвестицій у Китай уповільнився до менше ніж 4,9 млрд доларів у другому кварталі, тоді як інвестиції китайських компаній за кордоном призвели до рекордного дефіциту чистих прямих інвестицій у розмірі 34,1 млрд доларів, згідно з даними, опублікованими минулого тижня Державною адміністрацією іноземної валюти Китаю (SAFE).

Спад іноземних інвестицій у Китай

Інвестори та аналітики стверджують, що спад прямих іноземних інвестицій у Китай є результатом нервовості компаній щодо конкурентного та політичного тертя між країною та Заходом. Повідомляється, що це призвело до торговельних та інвестиційних обмежень, а також дипломатичного холоду. Регуляторні репресії Китаю в деяких галузях промисловості та рейди на американські консалтингові фірми також нервують, змушуючи підприємства хвилюватися про те, коли й де настане наступний удар.

"У мене немає жодного клієнта, який хотів би інвестувати в Китай. Жодного клієнта. Всі прагнуть або продати свою китайську продукцію, або, якщо вони постачають продукцію, то шукають альтернативне місце для цього. Це кардинально відрізняється від того, що було навіть п'ять років тому", – сказав акціонер юридичної фірми Buchalter, яка спеціалізується на міжнародних бізнес-угодах та структуруванні виробництва, Джон Раміг.

Аналітики з Oxford Economics стверджують, що "зелені" інвестиції у нові виробничі потужності, ймовірно, найкраще відображають оптимістичні настрої та протягом багатьох років зменшуються до загальної суми всього 18 мільярдів доларів у 2022 році з приблизно 100 мільярдів доларів на рік у 2010-2011 роках. Це свідчить про зміну тенденцій у напрямку більш екологічно чистих технологій та енергетики.