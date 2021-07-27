ЮНЕСКО визнала заповідники Грузії світовою спадщиною
Комітет світової спадщини ЮНЕСКО додав до списку світової спадщини ще шість нових об'єктів
Про це повідомив сайт організації.
У перелік потрапили тропічні ліси і водно-болотні угіддя вздовж узбережжя Чорного моря в Грузії."На території об'єкта - майже 500 видів тварин, з них 19-ти загрожує вимирання. Зокрема, на межі повного зникнення перебуває колхідський осетер", - йдеться в повідомленні.
У список також потрапили субтропічні ліси на чотирьох островах на південному заході Японії; припливно-відливні рівнини в Кореї та лісовий комплекс Каенг Крачан у Таїланді.
Комітет визнав світовою спадщиною ще два культурних об'єкта: курган Арслантепе в Туреччині і Колонії милосердя в Бельгії та Нілерландах, які були створені у XIX столітті для подолання злиднів.
Також було розширено об'єкт "Лінії оборони навколо Амстердаму".
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