За безпеку Польщі відповідають безпосередньо США, - польський політик Мирослав Чех
Між західними союзниками існує розподіл зон відповідальності на східному фланзі НАТО. США напряму займаються захистом Польщі, а ФРН допомагає Литві
Про це 5 серпня 2023 року польський політик Мирослав Чех розповів в етері Еспресо.
"Зараз на території Польщі перебувають понад 10 тисяч американських солдатів, тут розташований Центр управління, командування корпусу Американських збройних сил на Європейському театрі воєнних дій, і ця присутність американська посилюється, зміцнюється. Коли за безпеку Литви більше відповідає Німеччина, то за безпеку Польщі відповідають безпосередньо Сполучені Штати Америки", - зазначив Чех у розмові з Антоном Борковським.
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Як він наголосив, командування Війська Польського та партнери Польщі уважно стежать за станом справ на польсько-білоруському кордоні, зокрема, за тим, чи немає там загрози з боку найманців ПВК Вагнера.
"Поки що офіційна заява Пентагону прозвучала така, що ми не спостерігаємо жодного елементу небезпеки для обороноздатності Північно-Атлантичного альянсу з боку вагнерівців. І на цьому я б поставив крапку. Все оце провокування і так далі, створюють для того, щоб нам тріпати нерви і впливати на результати парламентських виборів у Польщі", - сказав Мирослав Чех.
Нагадаємо, 4 серпня, міністри оборони США Ллойд Остін та Польщі Маріуш Блащак провели телефонну розмову щодо присутності на території Білорусі найманців ПВК Вагнера.
Кордон Польщі та Білорусі: останні події
Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі. 27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття Пригожина та його бійців.
На початку липня Польща посилила кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських. 8 липня повідомлялось про скерування на кордон додаткової сили, серед якої понад 1000 військових і близько 200 одиниць військової техніки.
Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.
27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі.
29 липня стало відомо, що Польща разом із Литвою можуть закрити кордон з Білоруссю через провокації ПВК Вагнера.
1 серпня два білоруські гелікоптери порушили польський повітряний простір у районі Біловежі начебто під час навчань.
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