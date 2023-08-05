Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Польський політик Мирослав Чех: У виборчій кампанії в Польщі під роздачу потрапила Україна
Ексклюзив

Польський політик Мирослав Чех: У виборчій кампанії в Польщі під роздачу потрапила Україна

5 серпня, 2023 субота
15:39
Світ Мирослав Чех

Польський політик Мирослав Чех зазначив, що польські політичні сили ведуть боротьбу за сільський електорат та фермерів, тому питання імпорту української агропродукції потужно використовується у виборчій кампанії

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз в україно-польських відносинах відбувається надлишок зайвих слів, заяв та жестів. Відносини між Польщею та Україною стабільні, добросусідські та дружні, не перебувають у кризі. Зокрема, після 24 лютого у цьому відношенні нічого не змінюється. Останній спалах емоцій, жорстких заяв та жестів пов'язаний з цілим рядом чинників, де на перше місце виходить дуже жорстка та активна виборча кампанія у Польщі", - підкреслив поліський політик.

Мирослав Чех зауважив, що зараз на кону у Польщі - хто буде тримати владу після парламентських виборів, які пройдуть у жовтні поточного року.

"Відбувається безкомпромісна, різка та жорстка перевиборча боротьба. На жаль, під роздачу попали й відносини з Україною, зокрема, питання зерна та української агропродукції, які імпортуються до ЄС без мита. У цьому році було запроваджено ембарго на чотири види зерна до п'яти країн Євросоюзу. Це ембарго має закінчитися 15 вересня, однак зараз тривають активні дискусії щодо продовження цього ембарго. А це пік виборчої кампанії. Кожна політична сила у Польщі потребує підтримки сільського електорату та фермерів, тому намагається себе поставити у позицію захисників цієї категорії виборців. Тому і звучать жорсткі заяви як з боку влади, так і опозиції", - пояснив Чех.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. 

У квітні БолгаріяСловаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. 

29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією. 

12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року. 

Наприкінці травня стало відомо, що чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.

Польща та Словаччина заявили, що домагатимуться продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця року. Наразі ембарго діє до середини вересня.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 19 липня заявив, що Польща та ще 4 країни ЄС не відкриватимуть кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, якщо тоді спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна.

3 серпня, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня

Україна
Польща
вибори
зерно
аграрії
зернові
Читайте також:
Війна проти Росії ЗСУ
4 серпня, 2023 п'ятниця
Генштаб Естонії оцінив шанси військ РФ прорвати оборону України найближчим часом
У Буркіна-Фасо невідомі зі зброєю напали на військових
4 серпня, 2023 п'ятниця
Військкома з Одещини відправили на фронт після інформації, що він став доларовим мільйонером
військовий переворот у Нігері
5 серпня, 2023 субота
Повернення законної влади або інтервенція: Африканські країни оголосили ультиматум заколотникам у Нігері
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
5 серпня
16:37
вражий щоденник
На окупованих територіях старшокласникам роздають щоденники з гербом РФ і текстом присяги, - ЗМІ
16:19
Огляд
Усик - конкурент Зеленського? Ярмоленко запалює в УПЛ, а збірна втрачає лідерку за рік до Олімпіади: огляд українського спорту за тиждень
16:01
водойма
В Україні кількість потопельників зросла на 20%, - МВС
16:00
OPINION
Петро Олещук
Поляки мають без розмов збивати ворожі гвинтокрили
15:56
Оновлено
На фото: наслідки зсуву ґрунту поблизу курорту в Грузії
У Грузії кількість загиблих через зсув зросла до 14. Серед них журналістка з України
15:25
електроенергія
Потужність української електрогенерації збільшилася на тисячу мегават
15:23
штучний інтелект
Вчені навчили штучний інтелект попереджати про майбутні пандемії
15:15
Оновлено
Авіація РФ
Білорусь покинули 11 бойових гелікоптерів та 9 винищувачів РФ, - Гаюн
15:14
долар євро валюта обмін
Курс валют на сьогодні: скільки коштують долар та євро
15:03
Ексклюзив
російський військовий корабель
У Силах оборони назвали причини відсутності ракетоносіїв РФ у Чорному та Азовському морях
14:50
Погода в Україні
Грозові зливи, штормовий вітер та спека до +40°C: синоптик Наталка Діденко про погоду 6 серпня
14:34
вибори днр
Готуються до "виборів" у Мелітополі: Окупанти завозять росіян та не випускають жителів з міста
14:09
Російське судно
Не лише Новоросійськ: Україна оголосила про загрозу російським портам у Чорному морі
14:09
Ураження струмом
На Дніпропетровщині від удару струмом загинув водій екскаватору
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
Атака на російський танкер: українці перехопили ініціативу у морі
14:01
пшениця зерно
Вкрадене українське зерно окупанти вивозять через порти у Криму
13:57
лісові пожежі ліс пожежа
На Джарилгачі протягом 5 днів палає цінна степова частина
13:53
Ексклюзив
Марк Фейгін
Виклик Москві: Фейгін про обговорення Формули миру Зеленського в Саудівській Аравії
13:43
Секретар РНБО Олексій Данілов
"Російські цілі – це найкращий полігон для української зброї": Данілов про атаки дронів на РФ
13:21
мотоцикл
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт для протидії гучним "гонщикам" у містах
13:12
Сергій Шойгу
У Росії стверджують, що Шойгу нібито побував на території України
13:05
Антарктида у кольорах Барбі
Українські полярники показали Антарктиду у рожевих кольорах
12:29
ДТП на Одещині
На Одещині сталася смертельна ДТП: загинув водій, пасажирку госпіталізували
12:11
У Києві затримали начальника Голосіївського військкомату
Продавав "непридатність" за 10 тис. доларів: у Києві затримали начальника Голосіївського військкомату
12:07
OPINION
Віктор Таран
Воювати будуть усі
12:03
У Японії зламали урядову пошту: підозрюють китайських хакерів
11:55
Херсонщина
Росіяни вранці били артилерією по Херсонщині: є поранений і травмовані
11:47
Міноборони затвердило польову форму для жінок
Вперше в Україні: Міноборони затвердило літню польову форму для жінок
11:42
Імран Хан
У Пакистані експрем'єра засудили на 3 роки за корупцію
11:07
Огляд
міжнародний огляд
Київ дипломатично хоче ізолювати Москву та чим загрожує контрнаступ України без вирішальних успіхів до осені. Акценти світових ЗМІ 5 серпня
11:02
Ексклюзив
окупанти
РФ розширила межі призовного віку. Експерт каже про нову хвилю мобілізації
10:56
Оновлено
Крим Керченський міст безпілотник
Атаку на російський танкер SIG здійснили СБУ і ВМС у рамках спецоперації, - ЗМІ
10:37
символ Z
У Казахстані хочуть заборонити продаж товарів із символами Z, V й ПВК Вагнера
10:30
евакуація
Примусову евакуацію дітей оголосили ще у дев’яти населених пунктах Донеччини, - Мінреінтеграції
10:15
Ексклюзив
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
Пригожин буде перекинутий в Африку: Огризко про вплив Росії на держпереворот у Нігері
10:13
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
На південному напрямку немає нових ударних формувань ворога, але росіяни здійснюють маневри, - ОК "Південь"
10:09
Відділення Бориславської центральної міської лікарня
Жителям окупованих територій важко отримати якісну медичну допомогу, перевагу надають військовим, - ЦНС
10:03
OPINION
Ольга Айвазовська
То чи будуть вибори?
09:30
Василь Малюк
"Логічний і ефективний крок стосовно ворога": голова СБУ прокоментував атаки на кораблі РФ
09:14
ЗСУ
У ЗСУ назвали основну складність ведення контрнаступу на південному напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV