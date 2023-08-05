Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз в україно-польських відносинах відбувається надлишок зайвих слів, заяв та жестів. Відносини між Польщею та Україною стабільні, добросусідські та дружні, не перебувають у кризі. Зокрема, після 24 лютого у цьому відношенні нічого не змінюється. Останній спалах емоцій, жорстких заяв та жестів пов'язаний з цілим рядом чинників, де на перше місце виходить дуже жорстка та активна виборча кампанія у Польщі", - підкреслив поліський політик.

Мирослав Чех зауважив, що зараз на кону у Польщі - хто буде тримати владу після парламентських виборів, які пройдуть у жовтні поточного року.

"Відбувається безкомпромісна, різка та жорстка перевиборча боротьба. На жаль, під роздачу попали й відносини з Україною, зокрема, питання зерна та української агропродукції, які імпортуються до ЄС без мита. У цьому році було запроваджено ембарго на чотири види зерна до п'яти країн Євросоюзу. Це ембарго має закінчитися 15 вересня, однак зараз тривають активні дискусії щодо продовження цього ембарго. А це пік виборчої кампанії. Кожна політична сила у Польщі потребує підтримки сільського електорату та фермерів, тому намагається себе поставити у позицію захисників цієї категорії виборців. Тому і звучать жорсткі заяви як з боку влади, так і опозиції", - пояснив Чех.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.

У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.

12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Наприкінці травня стало відомо, що чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.

Польща та Словаччина заявили, що домагатимуться продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця року. Наразі ембарго діє до середини вересня.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 19 липня заявив, що Польща та ще 4 країни ЄС не відкриватимуть кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, якщо тоді спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна.

3 серпня, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня