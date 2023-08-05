Про це він розповів в етері Еспресо.

"Імпорт українського зерна не вплинув на розбалансованість польського ринку, що доведено. Міністр сільського господарства Польщі прекрасно це пояснив на форумі парламенту. І треба віддати йому належне, що так воно сталося, це не вплинуло. Так само як заяви про те, що заливається українською малиною та медом польський ринок, це була брехня на рівному місці", - підкреслив політик.

Мирослав Чех зазначив, що зі свого парламентського досвіду розуміє, що підхід у фермерів і їхніх представників такий: гроші, які у нас є, і які нам пообіцяли – це наш дохід, а чого немає, ми можемо заробити додатково політичним тиском. Так сталося з пшеницею.

"У середині минулого року ціни на агропродукцію піднялися, злетіли дуже сильно вгору через дії Російської Федерації, блокування українських портів. І тодішній міністр сільського господарства Польщі заявив, що ціни будуть й далі зростати. А великі польські фермери та агровиробники у засіках притримали пшеницю, але ціни, замість зрости, впали. І дуже суттєво впали. Дуже простенький знайшовся спосіб, що з цим робити, – сказати, що винне у всьому українське зерно, яке насправді не дестабілізувало та не вплинуло на польський ринок у великій кількості. Опозиція це пробувала використати та вдарити по правлячих силах, бо сільський електорат – це 38% громадян Польщі, які активні та голосують. І почалася дуже інтенсивна боротьба. На жаль, можна сказати, що польська влада не втримала удару опозиції, яка не припинила експлуатувати цю тему. І почалося ліцензування. От і все", - пояснив Чех.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі.

У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.

12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Наприкінці травня стало відомо, що чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень імпорту зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.

Польща та Словаччина заявили, що домагатимуться продовження заборони на імпорт зерна з України до кінця року. Наразі ембарго діє до середини вересня.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 19 липня заявив, що Польща та ще 4 країни ЄС не відкриватимуть кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, якщо тоді спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна.

3 серпня, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що країна закриє кордон для українського зерна після 15 вересня