Загарбники заборонили використання гривні на тимчасово окупованій Херсонщині

Про це поінформував перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі Медіацентр Україна - Укрінформ

Юрій Соболевський зазначив, що з 1 січня 2023 року загарбники на частині тимчасово окупованої Херсонщини заборонили використовувати гривню. Також росіяни слідкують, аби національну валюту більше не приймали.

"Крім того, справжнє полювання вони (окупанти, - ред.) зробили за людьми, які здійснювали обмін валют. Зрозуміло, що нелегально, але це давало можливості обмінювати на гривню рублі, які отримували люди. Ті ж самі люди надавали послуги, коли їм можна було перерахувати на картку кошти, вони видавали готівку. Зрозуміло, що наша банківська система там взагалі не працює. Зараз за цими людьми йде справжнє полювання під дуже жорстку відповідальність", - заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що правоохоронці затримали у звільненому Херсоні керівника колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який допомагав Сальдо вводити "рубльову зону" у Херсоні.

Про початок обміну гривні на російські рублі окупаційною адміністрацією Херсонщини 10 грудня інформували в Reuters.

Також росіяни в окупованій частині Запорізької області зумисне зменшили вартість гривні, щоби знизити купівельну спроможність людей і змусити їх виживати.

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