Захід нас підтримує, а не західні країни поки що не з нами, - експерт-міжнародник про ставлення світу до війни Росії проти України

Фахівець з міжнародних відносин розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Країни колективного Заходу - держави ЄС і НАТО: США, Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея - підтримують нашу позицію у протистоянні з Росією. І вони є найбільш активними на санкційному напрямку", - зазначив Куса.



Експерт з міжнародних відносин також додав, що не Західні країни, такі як Туреччина, Індія, Китай, країни Південної Америки, Південно-східної, Центральної та Південної Азії, Близького Сходу та Африки - займають нейтральну позицію.



"Вони займають нейтралітет, кожен у своїй формі. Але поки що вони не поспішають, і скоріш за все не приєднаються до антиросійських санкцій. Кожна з різних причин: політичних ідеологічних, економічних. До прикладу, Індія торгує з Росією на понад 40 млрд і вони не хочуть цього втратити. Індія буде шукати шляхи, як обійти ці санкції. Але при цьому ніхто вітати чи однозначно підтримувати вторгнення Росії в Україну не буде", - зауважив Куса.



На думку фахівця, ця ситуація є для нас позитивною, адже нейтралітет не означає, що Росію у світі підтримують. Хоча є країни, які підтримують позицію Російської Федерації у плані критики політики НАТО і Сполучених Штатів Америки.



"На Близькому Сході є доволі високий рівень антиамериканізму і вони теж хочуть грати більш активну роль у світових справах. Тому в якомусь сенсі злам старої системи, де домінували Євроатлантичні країни є для них вигідним. По суті маємо ситуацію, в якій Захід нас підтримує, а не Західні країни поки що не з нами", - додав Ілія Куса.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на зустрічі міністрів оборони НАТО в середу, 16 березня, в Брюсселі презентував проєкт створення миротворчої місії в Україні.

Раніше Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури.

24-25 березня президент США Джо Байден відвідає Європу з офіційним візитом. Окрім саміту НАТО, також заплановано візит до Польщі, де Байден проведе зустріч з президентом Анджеєм Дудою.

США не буде вводити миротворців в Україну, але таке рішення може прийняти інші країни НАТО.