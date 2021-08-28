Захоплений Талібаном Афганістан стане точкою тяжіння світового тероризму, – Яковенко
Афганістан, владу в якому захопила терористична організація Талібан, стане новою точкою тяжіння світового тероризму, якою так і не вдалося стати терористичному угрупуванню ІДІЛ
Про це повідомив журналіст Ігор Яковенко у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським на Еспресо.TV.
“Якщо Талібан організує повну зачистку, а скоріше за все так і буде, і якщо таліби почнуть по-справжньому розгортати свій тоталітарний режим, то біженців будуть мільйони. Це стане гуманітарною катастрофою, яка рине хвилею в тому числі й на Росію. І звичайно, що через них буде поширюватися крайня, радикальна версія ісламу, яка вразить ісламські регіони Російської Федерації. Уже очевидно, що це буде точка тяжіння, точка збору світового тероризму”, – зазначив Яковенко.
Журналіст також зауважив, що такою точкою тяжіння світового тероризму раніше намагався стати ІДІЛ, але нічого не вийшло. А Талібану це вдасться, адже на офіційному рівні ця терористична організація має підтримку впливових держав.
“Талібан – це офіційна влада, яку готова визнати Росія, скоріш за все буде готовий визнати Китай. Це серйозна історія: це офіційна влада, офіційна держава. Зараз уже йдуть розмови про торгівлю з Талібаном, про те, що в Афганістані є велика кількість родовищ літія на мільйони доларів США. Це означає, що там буде вкорінюватися не лише Талібан, а й інші терористичні організації, які націлені на теракти по всьому світу”, – повідомив Ігор Яковенко.
- Нагадаємо, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до міста. Талібан заявив, що контролює усю територію Афганістану.
- В день святкування 102 річниці незалежності країни від Британської імперії, 19 серпня, "Талібан" заявив про перейменування країни в "Ісламський емірат Афганістан".
- 24 серпня "Талібан" не погодився продовжити евакуацію з Кабула після 31 серпня.
- 25 серпня президент США Джо Байден заявив, що США готові завершити евакуацію людей з Афганістану до 31 серпня.
- У Афганістані залишається близько 150 громадян США та 1,8 тис. співробітників посольства, яких уряд планує евакуювати за 36 годин та припинити рятувальну операцію, стверджують джерела журналістів у Вашингтоні.
- 26 серпня в результаті вибухів в столиці Афганістану протягом дня загинули 90 афганців, більше 150 отримали поранення.
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