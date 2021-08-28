Захоплений Талібаном Афганістан стане точкою тяжіння світового тероризму, – Яковенко

Про це повідомив журналіст Ігор Яковенко у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським на Еспресо.TV.

“Якщо Талібан організує повну зачистку, а скоріше за все так і буде, і якщо таліби почнуть по-справжньому розгортати свій тоталітарний режим, то біженців будуть мільйони. Це стане гуманітарною катастрофою, яка рине хвилею в тому числі й на Росію. І звичайно, що через них буде поширюватися крайня, радикальна версія ісламу, яка вразить ісламські регіони Російської Федерації. Уже очевидно, що це буде точка тяжіння, точка збору світового тероризму”, – зазначив Яковенко.

Журналіст також зауважив, що такою точкою тяжіння світового тероризму раніше намагався стати ІДІЛ, але нічого не вийшло. А Талібану це вдасться, адже на офіційному рівні ця терористична організація має підтримку впливових держав.

“Талібан – це офіційна влада, яку готова визнати Росія, скоріш за все буде готовий визнати Китай. Це серйозна історія: це офіційна влада, офіційна держава. Зараз уже йдуть розмови про торгівлю з Талібаном, про те, що в Афганістані є велика кількість родовищ літія на мільйони доларів США. Це означає, що там буде вкорінюватися не лише Талібан, а й інші терористичні організації, які націлені на теракти по всьому світу”, – повідомив Ігор Яковенко.

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