Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вже не перший місяць українська сторона звертається до Пентагону надати значну кількість касетних боєприпасів, які не мають жодних правових обмежень щодо використання ЗСУ. Ці боєприпаси є ефективними у боротьбі з живою силою та бронетехнікою противника, яка стоїть у нього в окопах та фортифікаційних спорудах. Такий один касетний боєприпас є набагато ефективнішим, ніж звичайний уламковий боєприпас калібру 155 мм. Зараз у США зберігається на складах близько 3 млн таких боєприпасів, що фактично може покрити тримісячні потреби української армії при веденні активних наступальних бойових дій", - сказав військовий експерт.

Сергій Згурець зауважив, що Пентагон визнає це рішення раціональним, але адміністрація Байдена не ухвалює його, скоріше посилаючись на власні правові обмеження щодо використання таких боєприпасів. Американська армія касетні боєприпаси не використовує, говорячи, що такі боєприпаси можуть становити загрозу для цивільного населення. Однак помічниця міністра оборони США зазначила, що оцінювати ризики використання касетних боєприпасів - рішення української сторони.

"Насправді ми просимо два типи боєприпасів: артбоєприпаси, які є касетними та мають вісім суббоєприпасів, а також суббоєприпаси, що входять до складу авіаційних бомб. На мій погляд, тут не має виникати жодних проблем, бо суббоєприпаси в американських касетних бомбах не підпадають під обмеження з тим, що можуть лежати довго у ґрунті й пізніше вибухати, створюючи загрозу для мирного населення. Сподіваюся, що у перспективі все-таки конгресмени, які закликають Пентагон надати касетні боєприпаси Україні, дотиснуть це питання. І нам так само треба неодноразово говорити про те, що такі боєприпаси нам потрібні з огляду на брак боєприпасів звичайного типу", - підсумував Згурець.

Передача Україні касетних боєприпасів

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не приєдналися до нього. Прикметно, що РФ активно використовує касетну зброю у війні проти України.

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Тоді адміністрація американського президента Джо Байдена була не готова виконати це побажання і думала над проханням.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

У міністерстві оборони США вважають, що касетні боєприпаси були б ефективними в Україні для ураження окупаційних військ Росії