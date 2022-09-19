Ефективна робота Повітряних сил ЗСУ

Сьогодні командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про рекордні підсумки діяльності нашої ППО — за тиждень було знищено 8 ворожих літаків, два гелікоптери, чотири крилаті ракети та понад 10 безпілотних ракетних комплексів. Вже сьогодні, 19 вересня, зенітно-ракетні війська ПС збили на Херсонщині російський штурмовик Су-25, а також керовану авіаційну ракету Х-59. Наші Повітряні сили працюють надзвичайно ефективно попри усі обмеження щодо технічних можливостей наших ЗРК і винищувачів. Загалом, на сьогодні, знищено понад 250 літаків та 200 гелікоптерів ворога.

У росіян є ще 7 тис. ракет до систем С-300

Ця доба є показовою з огляду на кількість і типи ракет, які використовував ворог. По-перше, була незначна кількість ракетних пусків, але один із них – небезпечний ракетний удар по промисловій зоні Південноукраїнської АЕС. ОК "Південь" повідомило, що після опівночі по АЕС було скеровано ракету, попередньо "Іскандер", яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів. Звісно, це черговий прояв ракетного тероризму з боку РФ.

Що ж до інших умовно далекобійних обстрілів, то ворог застосував для ударів лише зенітні керовані ракети від С-300. Таких обстрілів за ніч було три – по Сіверську, Серебрянці та Краматорську. Це все Донецька область. Раніше ворог використовував ЗРК С-300 для ударів по Харкову та Миколаєву. Ракети до С-300 перебувають на зберіганні понад 30 років, термін їх придатності вже вичерпаний для використання ракет класу "повітря-повітря" і таких ракет у ворога близько семи тисяч. Вони не завжди ефективні і по наземних цілях, але ворог використовує все, що може.

США в рази збільшує виробництво боєприпасів для підтримки України

Своєю чергою, ми очікуємо на допомогу США та Німеччини щодо пришвидшення постачання сучасних систем ППО типу NASAMS та IRIS-T, які мають надійти до наших Збройних сил вже восени. Відповідно, суттєво підняти планку можливостей щодо збиття ворожих літаків та ракет. Загалом агресія РФ проти України стала суттєвим поштовхом до того, що на Заході активно розширюється виробництво зброї. У американських спеціалізованих виданнях опублікували досить цікаві дані Пентагону щодо розширення випуску артилерійських боєприпасів, високоточних снарядів до HIMARS, ПЗРК Stinger та ПТРК Javelin. Це саме те озброєння, яке стало основою постійної підтримки України. Зокрема, армія США за підтримки Конгресу працює над тим, щоб збільшити виробництво 155-мм боєприпасів. Станом на 8 вересня, американська сторона відправила Україні 807 тис. таких боєприпасів. При тому, що темп виробництва боєприпасів в такому калібрі складає 15 тис. в місяць. Оголошено, що їх треба виготовляти втричі більше. Подібні кроки здійснюються відносно снарядів до HIMARS, які США передали Україні тисячі. Темпи виготовлення снарядів до HIMARS вирішено подвоїти, причому що до війни їх виготовляли до 5 тис. на рік. Усі ці рішення, за словами речників Пентагону, є кроками на перспективу, виходячи з розуміння довгострокової перспективи підтримки України, поповнення запасів та створення умов для підтримки інших союзників.

Нові САУ для України від Німеччини

Ми поки що сподіваємось на постійну закордонну допомогу і черговим кроком є дії Німеччини, яку ми зазвичай критикуємо за скупе постачання озброєнь. Сьогодні Міноборони ФРН повідомило, що "попри власне важке матеріальне становище, Бундесвер надасть Україні ще 4 Panzerhaubitze 2000 з додатковим пакетом боєприпасів". Це збільшить кількість поставлених Німеччиною гармат Україні до 14 і разом з тим, що були поставлені Нідерландами, кількість таких гаубиць в українській армії уже буде 22. Перед цим Німеччина нарешті погодилась продати Україні ще і 18 сучасних самохідних артсистем RCH-155. Це власне та ж сама Panzerhaubitze 2000, точніше її башта з гарматою, яка встановлена на шасі БТР Boxer. Це і мобільність, і вогнева потужність в одному пакеті, але ці гаубиці будуть виготовлені лише через три роки. Головна компанія, яка виготовляє ці системи також готова поставити Україні нові танки Leopard A7 так само через три роки, хоча уряд Німеччини тримає табу на постачання танків Україні.