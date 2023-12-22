Запобіжний захід ексголові Держспецзв’язку Щиголю залишили без змін

Про це інформує пресслужба САП.

Вказано, що АП ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту та залишила без змін ухвалу ВАКС від 23 листопада 2023 року. Відтак, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 25 млн грн залишився без змін.

"Зважаючи на те, що заставу внесено, на особу наразі покладено відповідні процесуальні обов’язки. Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає", - додали у відомстві.

Що передувало

20 листопада Кабінет міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. НАБУ та САП оголосили їм підозру в заволодінні 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.

Днем пізніше НАБУ та САП викрили на хабарі в крипті чинного нардепа від "Слуги Народу", який хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму. Правоохоронці не повідомляють імені підозрюваного. Утім журналісти довідались, що йдеться про нардепа Андрія Одарченка, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Крім цього, 21 листопада стало відомо, що НАБУ і САП реалізували масштабну операцію з викриття чинних народних депутатів України, посадовців та представників бізнесу на наданні неправомірної вигоди.

22 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 15 млн грн для Андрія Одарченка.

Згадом ВАКС заарештував на два місяці ексочільника Держспецзв'язку Юрія Щиголя. Він також може внести заставу - 25 млн грн.

24 листопада стало відомо, що Одарченко, Щиголь та Копистира вийшли з СІЗО. За них внесли застави.

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.