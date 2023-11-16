Засновника "Російського добровольчого корпусу", який воює за Україну, у РФ заочно засудили до довічного позбавлення волі

Про це повідомляє "Медіазона", посилаючись на пресслужбу 2-го Західного окружного військового суду

Зазначається, що процес пройшов у закритому режимі, а про його початок журналісти дізналися випадково. Видання також повідомляє, що на оголошення вироку Капустіну, яке має відбуватися відкрито, не запустили журналістів.

Капустіна звинувачують у держзраді, замаху на теракт, навчанні терористичній діяльності, створенні терористичного співтовариства та придбанні вибухівки.

"Медіазона" нагадує, що у квітні Басманний районний суд Москви заочно заарештував Капустіна у справі про рейд в Брянську область 2 березня, відповідальність за який узяв РДК. До того, 21 березня, військового оголосили у розшук.

Через чотири дні після рейду, 6 березня, ФСБ відзвітувала про "запобігання замаху" на підприємця та власника пропагандистського телеканалу "Царьград" Костянтина Малофєєва. У ФСБ заявили, що під його машиною знайшли "саморобний вибуховий пристрій", закладку якого організував Капустін.

Що відомо про діяльність легіону "Свобода Росії" та РДК

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.

Російський добровольчий корпус (РДК) - ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так 29 березня РДК опублікувало відео, у якому спростовувало участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердило свою причетність до операції на території регіону.

6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню "Полігон медіа" добровольче формування зазанчило, що виконало свої "пропагандистські завдання": поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.

24 серпня РДК закликав найманців ПВК Вагнера, які не чинили воєнних злочинів, перейти на бік України.

31 серпня РДК повідомив про співучасть у атаці на аеродром у Курській області.

Російський добровольчий корпус (РДК) також взяв він відповідальність за черговий рейд у Брянську область, який відбувся зранку 4 вересня.