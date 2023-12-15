Затоплення метро в Києві: пасажирам компенсують вимушені наземні поїздки, Кличко роз'яснив механізм

Про це повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.

"Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро. Маршрут з Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн. При цьому під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро платитиме тільки за одну поїздку", - написав Кличко.

Система повернення поїздок має запрацювати з понеділка 18 грудня.

Кличко також зазначив, що 15 грудня Київ Цифровий має оприлюднити детальнішу інформацію про механізм компенсацій поїздок.