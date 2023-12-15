Затоплення метро в Києві: пасажирам компенсують вимушені наземні поїздки, Кличко роз'яснив механізм
У четвер, 14 грудня, Київрада ухвалила рішення про компенсації поїздок пасажирам, які через закриття 6 станцій метро вимушені робити пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська"
Про це повідомив у Telegram столичний мер Віталій Кличко.
"Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро. Маршрут з Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн. При цьому під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро платитиме тільки за одну поїздку", - написав Кличко.
Система повернення поїздок має запрацювати з понеділка 18 грудня.
Кличко також зазначив, що 15 грудня Київ Цифровий має оприлюднити детальнішу інформацію про механізм компенсацій поїздок.
- 8 грудня у Києві припинили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" на час ремонту перегінного тунелю, де сталася розгерметизація. Попередньо, ремонт триватиме до 6 місяців.
- З 13 грудня між відрізаними від іншої частини синьої гілки через аварію станціями метро "Теремки" та "Деміївська" запрацював човниковий рух поїздів.
- Через затоплення та закриття станцій метро поліція прийшла з обшуками до КП "Київський метрополітен", "Метробуду" і структурних підрозділів міської державної адміністрації.
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