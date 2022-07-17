Заява Спартц - гарний стимул для української влади вичищати агентів Москви з держапарату, - дипломат Огризко
Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр.., вважає, що такі претензії мають бути до системи, яка допускає, що у нас досі у багатьох державних органах перебувають люди, які служать ворогу
Таку думку дипломат висловив в етері Еспресо.
Володимир Огризко прокоментував заяву членкині Палати представників США, конгресвумен українського походження, Вікторії Спартц щодо посадових осіб в українській владі.
"Стосовно того, що є претензії до тих чи інших персоналій, то я б дивився на справу ширше. Такі претензії мають бути до системи, яка допускає, що у нас досі у багатьох державних органах перебувають люди, що служать ворогу. Це значно важливіше питання, ніж просто прізвище ікс чи ігрек.
Мені здається, що ця заява Спартц є гарним стимулом для української влади нарешті почати вичищати, у прямому розумінні цього слова, агентів Москви з державного апарату, органів управляння, з місцевих рад і таке інше. Ось про що повинно йтися, тема значно глибше і ширше", - зауважив дипломат.
- 9 липня Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.
- Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.
- 10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.
- Згодом конгресвумен-республіканка відповіла на закиди колеги з Демократичної партії і знову згадала про очільника Офісу президента України.
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