Про це повідомили на сайті президента.

"Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму. Ми категорично відмовляємося його повторювати. Будапешта-2 не буде. Ми потребуємо ефективних гарантій для стримування майбутньої агресії з боку Росії – військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо. Ці гарантії мають бути включені в юридично обов’язкові й належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами", - сказав Єрмак.

За його словами, є кілька напрямків де варто напрацювати конкретні рекомендації. Насамперед для України треба реалізувати право на самозахист. Це включатиме постачання сучасної збої та фінансування розвитку оборонного сектору.

"Цей блок гарантій включатиме, зокрема, подальше надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод", - сказав голова офісу президента.

Наступник блоком є напрацювання механізму дій для гарантів на випадок агресії проти України.

"Необхідними елементами цього блоку ми вважаємо також постійний механізм оцінки загроз і викликів безпеці та взаємного інформування про них, а також механізми термінових дво- або багатосторонніх консультацій", - пояснив Єрмак.

Останнім блоком гарантій, за його словами, має бути санкційна політика, щоб не допустити повторення агресії. Санкції, які впроваджені, мають діяти допоки Росія не виконає дві умови.

"По-перше, вона має надати належні запевнення й гарантії неповторення агресії проти України. По-друге, вона має забезпечити повну компенсацію шкоди, заподіяної нашій державі та громадянам. Також має бути передбачено дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє – у разі виникнення загрози агресії", - додав він.

17 лютого Володимир Зеленський заявив, що країні потрібна система гарантій, зокрема глобальний документ між впливовими країнами у світі, який би закріпив безпекові гарантії для України.

26 квітня Путін заявив, що Росія не може підписати гарантії безпеки Україні, доки не будуть вирішення питання Криму та Донбасу.

17 червня Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії обговорили гарантії безпеки для України.

29 червня представниця уряду ФРН Крістіне Гоффманн заявила, що питання надання Україні гарантій безпеки перебуває в стані обговорення, тож говорити про конкретику зарано.

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