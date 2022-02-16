Зеленський: ми не боїмось домовленостей за спинами, світова дипломатія підтримує нас і її тиск на РФ працює
У середу, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський під час телемарафону до Дня єднання заявив, що спільний тиск світової дипломатії на Російську Федерацію через збройну агресію показав свої результати
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Спільний тиск дипломатії спрацював. На 100%? Не можу сказати. Хочу вірити, що окремо без нас дипломатія з РФ не домовлялась. Хоча сигнали є різні. Однак зараз не той час, щоб вірити в сигнали, треба мати докази. Тим не менш, ми не боїмось невеличких домовленостей за нашими спинами, бо більшість лідерів підтримують нашу позицію, бо в нашій позиції правда", - заявив президент.
Зеленський також наголосив, що центром прийняття всіх рішень, що стосуються України, є саме Україна. І попри те, що деякі лідери можуть вести переговори з Росією щодо своїх інтересів без відома української сторони, за його словами, вони все ще показують свою підтримку Україні та консультуються у важливих для неї питаннях.
Також президент поінформував про ситуацію на українсько-російському кордоні. Він наголосив, що ситуацію контролюють українські військові. Однак заяви Росії щодо відведення військ поки не підтверджуються.
"Ми не бачимо зараз змін, бачимо велике накопичення військ, цей процес не змінюється за останні тижні. Ми бачимо невеличкі ротації. Я б не назвав їх відведенням військ з боку РФ. Ми не можемо їх констатувати. Ми це бачили і в пік навчань, збільшення військових на кордоні. Не робив би попередні висновки", - наголосив президент.
Зеленський зазначив, що констатувати відведення російських військ українська влада буде тоді, коли це дійсно станеться. І президент звернувся до ЗМІ, зокрема, світових, із закликом не робити передчасних та гучних висновків щодо ескалації.
"Зі свого боку робимо важливі речі з точки зору політики, дипломатії, бачите, як нас підтримують. Вважаю, що ми магніт для дипломатії", - додав президент.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
- Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.
- У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ, про це заявила і Розвідка США. Раніше про це заявляв і Зеленський.
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