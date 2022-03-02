Зеленський після перемовин з Мішелем: очікуємо на позитивні сигнали щодо членства в ЄС
Президент Володимир Зеленський провів перемовини з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем
Про це Зеленський написав у Twitter.
"На постійному зв'язку з нашим надійним другом Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України", - повідомив президент.
- Нагадаємо, 28 лютого Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.
- Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен переконана, що Україна стане членом ЄС.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку України на членство в ЄС.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
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