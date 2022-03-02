Зеленський після перемовин з Мішелем: очікуємо на позитивні сигнали щодо членства в ЄС

Про це Зеленський написав у Twitter.

"На постійному зв'язку з нашим надійним другом Шарлем Мішелем. Обговорили поточну ситуацію на полі бою та дипломатичні зусилля. Очікуємо на позитивні сигнали щодо членства України", - повідомив президент.



