Про це Зеленський сказав у зверненні.

"Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Настане день, і всі винуватці воєнних злочинів проти українців опиняться в залах Міжнародного кримінального суду та національних судів. Усю юридичну роботу ми зробимо. Усіх партнерів, які для цього необхідні, мобілізуємо. Це вже робиться. Щодня ми наближаємо повернення справедливості для України. Щодня працюємо заради цього. Генеральний прокурор та його Офіс, українські правоохоронці, спецслужби, уряд, дипломати, мій Офіс", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що агресору не вдасться уникнути покарання.

"У рашизму не вийде залишитися непокараним злом. Покарання буде. А якщо хтось із терористів сподівається десь там сховатися... Не вийде. Усі, хто бомбардував Україну. Хто спалював наші села, хто бив по українських містах... По Миколаєву, Херсону, по Нікополю й Марганцю, по Запоріжжю, по містах Донбасу, по Харкову, Харківщині. Усі, хто веде терористичний вогонь по громадах Чернігівської та Сумської областей... Усі, хто приніс війну в Донецьк і Луганськ. Усі, хто намагався поневолити Крим. Усі рашисти відповідатимуть. Відповідатимуть за кожне забране українське життя. Вічна пам'ять усім нашим людям, усім дорослим і дітям, чиї життя забрав російський терор!" - сказав Зеленський.