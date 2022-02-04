Зеленський та Єрмак не бачили відео ДТП за участю нардепа Трухіна, - ОП
Президент Володимир Зеленський та очільник ОП Андрій Єрмак не ознайомлювалися із записом з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика з місця ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна
Про це у Офісі президента повідомили на запит УП.
"Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак не ознайомлювались із записом. Про вказане провадження ніхто не доповідав, адже президентові України і керівнику Офісу президента не доповідають про ДТП, в яких, на щастя, обійшлося без загиблих", - заявили в ОП.
У Офісі президента додали, що Зеленський і Єрмак не спілкувалися з Трухіним щодо ДТП і той не приходив у приймальні до Офісу президента після 23 серпня.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- 1 лютого 2022 року журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії. На це голова фракції "Слуги Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.
- 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга Народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення.
- МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
- 3 лютого на Дніпропетровщині депутати від "ЄС" ініціювали відкликання нардепа-"слуги" Трухіна, який намагався підкупити патрульного на місці ДТП.
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