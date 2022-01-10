"Зеленський віддає Порошенку пальму першого конкурента": Трегубов заявив, що дії ОПУ сприяють зростанню рейтингу п'ятого президента

Про це він сказав під час "Великого ефіру Василя Зими".



"Мені здається, що зараз усе, що робить Зеленський - це головний шанс Порошенка на поновлення свого рейтингу і електоральної ваги. Я абсолютно переконаний, що якби Зеленський цього не робив, рейтинг Порошенка міг би йти на спад чисто технічно, в нього нема такого доступу до телеканалів, він не так часто з'являється у повістці, він має імідж попередника, пройденого етапу, а зараз йому дарують час на телеканалах, перебування в центрі уваги, можливість висловитися і позиціювання себе як головного опонента Зеленського", - заявив Трегубов.



На його думку, Зеленський сам віддає Порошенку пальму свого першого конкурента.



"Все, що робиться Офісом президента, воно диктується абсолютно ірраціональною фобією щодо Порошенка. Вони його ненавидять і бояться, об'єктивно більше, ніж він заслуговує. Вони настільки вжились в цю роль, настільки звикли позиціювати себе антипорошенківськи, що вони з цієї дихотомії вийти не можуть і розглядати когось іншого своїм опонентом не можуть. Вони щиро вірять, що вся країна його так само ненавидить, як і сам пан Зеленський", - підсумував Трегубов.





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