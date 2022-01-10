"Зеленський віддає Порошенку пальму першого конкурента": Трегубов заявив, що дії ОПУ сприяють зростанню рейтингу п'ятого президента
Політичний діяч Віктор Трегубов вважає, що Офіс президента має фобію щодо Петра Порошенка
Про це він сказав під час "Великого ефіру Василя Зими".
"Мені здається, що зараз усе, що робить Зеленський - це головний шанс Порошенка на поновлення свого рейтингу і електоральної ваги. Я абсолютно переконаний, що якби Зеленський цього не робив, рейтинг Порошенка міг би йти на спад чисто технічно, в нього нема такого доступу до телеканалів, він не так часто з'являється у повістці, він має імідж попередника, пройденого етапу, а зараз йому дарують час на телеканалах, перебування в центрі уваги, можливість висловитися і позиціювання себе як головного опонента Зеленського", - заявив Трегубов.
На його думку, Зеленський сам віддає Порошенку пальму свого першого конкурента.
"Все, що робиться Офісом президента, воно диктується абсолютно ірраціональною фобією щодо Порошенка. Вони його ненавидять і бояться, об'єктивно більше, ніж він заслуговує. Вони настільки вжились в цю роль, настільки звикли позиціювати себе антипорошенківськи, що вони з цієї дихотомії вийти не можуть і розглядати когось іншого своїм опонентом не можуть. Вони щиро вірять, що вся країна його так само ненавидить, як і сам пан Зеленський", - підсумував Трегубов.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- 6 січня Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
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