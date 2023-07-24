У петиції автор вимагає звернути увагу на суддівське свавілля, апелюючи до рішення суддів Шевченківського районного суду Києва, яке призвело до блокування рахунків містоутворюючого підприємства міста Горішні Плавні, що на Полтавщині. Мова йде про Полтавський ГЗК, що належить швейцарській гірничій компанії Ferrexpo. Зазначається, що Полтавський ГЗК є єдиним джерелом доходів для тисяч родин, адже на підприємстві працює чверть працездатного населення 50-тисячного міста.

Звернення набрало 25 тисяч голосів у травні 2023 року – тепер його розглянув глава держави.

Президент зазначив, що він не наділений повноваженнями впливати будь-яким чином на здійснення правосуддя в Україні, і додав, що звернувся до відповідних органів за розʼясненнями щодо ситуації.

"Я звернувся до Офісу Генерального прокурора та Кабінету Міністрів України з проханням розглянути порушені в електронній петиції питання й поінформувати про результати мене та її автора” – йдеться у відповіді Зеленського.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 3 лютого 2023 на всі банківські рахунки ПрАТ “Полтавський ГЗК” було накладено арешт. Дане рішення суд ухвалив за клопотанням Офісу генерального прокурора у справі про ймовірне ухилення підприємством від сплати рентних платежів.

Полтавський ГЗК відкидає всі звинувачення у несплаті податків і стверджує, що рішення суду - це прояв надмірного тиску на одного з найбільших платників податків та інвесторів України. Згодом підприємству через суд вдалося частково розблокувати рахунки Полтавського ГЗК.

Головний виконавчий директор Ferrexpo, акції якої розміщені на Лондонській фондовій біржі, у квітні 2023 заявляв про "надуманість кримінального переслідування зі сторони БЕБ" та про готовність компанії зробити перерахунок і сплатити більшу суму податків, якщо про це буде рішення суду за результатами розгляду претензії зі сторони податкових органів. За останні 7 років підприємство не отримувало претензій від податківців щодо можливого заниження рентних платежів.