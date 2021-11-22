Зіркова спортсменка Бех-Романчук підірвала мережу новим сексуальним фото

Нову відверту світлину Бех-Романчук виклала в Instagram.



Легкоатлетка зараз готується до зимового сезону в Португалії. Окрім тренувань Марина Бех-Романчук встигає насолоджуватись спекою і відпочинком біля басейну.



Нове фото, де спортсменка позує у купальнику, буквально підірвало мережу. Фанати в коментарях не можуть стриматись і посилають Бех-Романчук десятки компліментів.



"Довгоочікуваний вихідний :) Як його ліпше провести в купальничку біля басейну чи ліниво весь день в ліжку ?

Що обереш ти?," - написала легкоатлетка під світлиною.



Марина Бех-Романчук є багаторазовою чемпіонкою України, віцечемпіоном світу-2019 і срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 зі стрибків у довжину. Чемпіонкою Європи у приміщенні 2021 року. Учасницею Олімпіади-2020.



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