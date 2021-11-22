Зіркова спортсменка Бех-Романчук підірвала мережу новим сексуальним фото
Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук опублікувала в мережі нове гаряче фото
Нову відверту світлину Бех-Романчук виклала в Instagram.
Легкоатлетка зараз готується до зимового сезону в Португалії. Окрім тренувань Марина Бех-Романчук встигає насолоджуватись спекою і відпочинком біля басейну.
Нове фото, де спортсменка позує у купальнику, буквально підірвало мережу. Фанати в коментарях не можуть стриматись і посилають Бех-Романчук десятки компліментів.
"Довгоочікуваний вихідний :) Як його ліпше провести в купальничку біля басейну чи ліниво весь день в ліжку ?
Що обереш ти?," - написала легкоатлетка під світлиною.
Марина Бех-Романчук є багаторазовою чемпіонкою України, віцечемпіоном світу-2019 і срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 зі стрибків у довжину. Чемпіонкою Європи у приміщенні 2021 року. Учасницею Олімпіади-2020.
Фото:
- Нагадаємо, 3 серпня Марина Бех-Романчук на Олімпійських іграх у Токіо здійснила п'ять заступів у фінальних змаганнях зі стрибків у довжину та фінішувала п'ятою.
- 2 вересня українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук заявила, що на початку кар'єри відхилила пропозицію про зміну громадянства.
- 6 жовтня легкоатлетка поділилась з фанатами новими відвертими фото з відпочинку.
- 11 листопада Бех-Романчук знялася у новому кліпі гурту "Антитіла".
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