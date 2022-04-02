Знищення нафтобази у Бєлгороді викличе нестачу пального для російські війська на Харківському напрямку, - розвідка Великої Британії

Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста. Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів для російських загарбників, може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику Росії. Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків", - говориться у повідомленні.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 April 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/kVwPTxk4xF — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 1, 2022

Нагадаємо, 29 березня вибухи було чутно у Бєлгороді на складах боєприпасів.

А 31 березня загорілась нафтобаза у цьому прикордонному міста. Росія звинувачує у цьому Україну, але наше Міноборони не взяло на себе відповідальність за ці вибухи. Також не підтверджує причетність України до атаки і Пентагон.

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