Знищення нафтобази у Бєлгороді викличе нестачу пального для російські війська на Харківському напрямку, - розвідка Великої Британії
Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що через пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів
Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.
"Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста. Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів для російських загарбників, може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику Росії. Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків", - говориться у повідомленні.
- Нагадаємо, 29 березня вибухи було чутно у Бєлгороді на складах боєприпасів.
- А 31 березня загорілась нафтобаза у цьому прикордонному міста. Росія звинувачує у цьому Україну, але наше Міноборони не взяло на себе відповідальність за ці вибухи. Також не підтверджує причетність України до атаки і Пентагон.
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