Зустріч Бербок і Зеленського скасували через розбіжності щодо зброї і "Північного потоку-2", - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.



У понеділок, 7 лютого, мала відбутися зустріч міністерки закордонних справ Німеччини та президента України, однак її скасували. За словами Бербок, причиною стала зміна планів через французьку сторону.



Однак джерело, близьке до українського уряду, повідомило виданню, що зустріч не відбулася, оскільки очільниця німецького МЗС відмовилася сказати, чи відмовиться Німеччина від газопроводу "Північний потік-2" у разі нового вторгнення Росії в Україну, а також через те, що Берлін не надає Україні військової допомоги.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що відповідь НАТО на потенційне вторгнення Росії в Україну буде єдиною, однак відмовився говорити про "Північний потік-2".



"Ви можете розуміти і можете бути абсолютно впевнені, що Німеччина буде разом з усіма своїми союзниками і особливо США, що ми зробимо ті самі кроки. У цій ситуації не буде ніяких відмінностей", - заявив Шольц.



Водночас Байден чітко заявив, що газопровід буде зупинено у разі нового вторгнення РФ в Україну.



Нагадаємо, 7 лютого голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. Під час брифінгу вона заявила, що Захід готовий сплатити економічну ціну та запровадити жорсткі санкції проти РФ, якщо відбудеться вторгнення в Україну.