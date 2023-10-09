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Зв'язки активізувалися: розвідка Британії оцінила розвиток відносин Росії й Ірану

9 жовтня, 2023 понедiлок
09:36
Світ Іран Росія

Кремль прагне посилити співпрацю з Тегераном після нещодавнього вступу Ірану в Шанхайську організацію та його запрошення на економічний форум БРІКС. Зокрема, це стосується військових, економічних та дипломатичних зв'язків між країнами

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

"Партнерство Росії з Іраном зміцнилося в останні роки, майже напевно прискорене вторгненням Росії в Україну. Міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку", - йдеться у повідомленні.

Розвідка Британії наголошує, що іранська військова допомога російській кампанії в Україні включала постачання сотні ударних безпілотників OWA та артилерійських боєприпасів. Іранські БПЛА OWA були ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по Україні.

"Ця домовленість тепер розширена, щоб включати складання та виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії", - додають у міноборони Великобританії.

Крім того, за даними експертів, активізувалися і російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки.

"Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану в Шанхайську організацію співпраці та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС", - припускають у британській розвідці.

Там також нагадали, що нещодавно Іран заявив, що Росія інвестувала в Іран вже майже $3 млрд від початку вторгнення в Україну. Міноборони Британії вважає, що економічні зв’язки країн, швидше за все, поглибляться, оскільки Росія прагне пом’якшити санкції.

Що відомо про співпрацю Ірану та Росії

Ще у листопаді 2022-го з'явилась інформація, що російські терористи та їхні партнери з Ірану нібито домовились про спільне виробництво безпілотників для застосування у війні проти України. А російський диктатор Володимир Путін доручив створити систему підготовки фахівців у сфері розробки та виробництва безпілотників.

У лютому 2023-го західні ЗМІ знову писали, що Іран і Росія ведуть таємні переговори про будівництво заводу з виробництва дронів-камікадзе. Тоді Іран спростував цю інформацію.

16 серпня британська розвідка вказала на те, що Росія вочевидь почала використовувати дрони власного виробництва.

The Washington Post з посиланням на внутрішні документи між Іраном та РФ повідомила, що завод із виробництва шахедів у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані до 2025 року планує випустити 6 тис. дронів-камікадзе.

А наприкінці серпня у Defense Express заявили, що Росія планує збільшувати виробництво дронів Shahed на 100-180 щомісяця.

У вересні повідомлялося. що Тегеран планує передати Москві ракети малої та великої дальності на додаток до дронів-камікадзе типу Shahed, які РФ активно використовує у війні проти України.

Крім того, згодом стало відомо, що літаки з РФ після введення санкцій проходитимуть технічне обслуговування та ремонт на території Ірану, попри те, що Тегеран суттєво затримує терміни виконання робіт.

Росія
Іран
Війна з Росією
безпілотник
Велика Британiя
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