Росія домовилась з Іраном про ремонт та техобслуговування цивільних літаків

Про це заявив віцепрезидент ісламської республіки з науки та технологій Рухолла Дехгані Фірузабаді, інформує IRNA.

"Росія підписала з іранськими компаніями кілька великих контрактів, які передбачають, що літаки з РФ проходитимуть техобслуговування та ремонт в ісламській республіці", - заявив чиновник.

Віцепрезидент назвав Іран одним з найбільших постачальників авіадвигунів та спеціалістів з технічного обслуговування та ремонту агрегатів літаків.

На переговорах, що проходили 6 серпня в Ісламській республіці, Москва та Тегеран домовилися про підписання угоди про співпрацю у галузі капітального ремонту та виробництва літаків та вертольотів.