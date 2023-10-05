Росія домовилась з Іраном про ремонт та техобслуговування цивільних літаків
Літаки з РФ після введення санкцій проходитимуть технічне обслуговування та ремонт на території Ірану, попри те, що Тегеран суттєво затримує терміни виконання робіт
Про це заявив віцепрезидент ісламської республіки з науки та технологій Рухолла Дехгані Фірузабаді, інформує IRNA.
"Росія підписала з іранськими компаніями кілька великих контрактів, які передбачають, що літаки з РФ проходитимуть техобслуговування та ремонт в ісламській республіці", - заявив чиновник.
Віцепрезидент назвав Іран одним з найбільших постачальників авіадвигунів та спеціалістів з технічного обслуговування та ремонту агрегатів літаків.
На переговорах, що проходили 6 серпня в Ісламській республіці, Москва та Тегеран домовилися про підписання угоди про співпрацю у галузі капітального ремонту та виробництва літаків та вертольотів.
- Нагадаємо, що проти авіагалузі у Росії у 2022 році введено дуже жорсткі санкції: для них закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути усі літаки їх власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. У Росії намагаються обійти обмеження і фактично починають піратське захоплення бортів. Також поспіхом перереєстровують їх у своєму реєстрі. Проте це не позбавляє впливу санкцій. Отже, на цей момент російські авіакомпанії можуть літати хіба всередині країни та у декілька "дружніх" держав і то до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм постачати не будуть. Провідні авіабудівники теж приєднались до санкцій.
- 14 вересня ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.
- 1 жовтня Росію не переобрали членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН, а 4 жовтня її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.
- З кінця 2022 року у Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їх численних поломок та аварій.
- У червні 2023 року стало відомо, що у РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.
- Восени 2023 року Росію відключать від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації і використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.
- У кінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.
- У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.
- У квітні 2023 року стало відомо, що Аерофлот уже відправив в Іран свій перший Airbus A330, також в Іран полетів двигун з літака Superjet 100, який раніше обслуговували у Франції.
- На початку травня іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак.
- Перший відправлений на ремонт до Ірану літак Аерофлоту планують повернути в Росію не раніше весни наступного року, що значно довше анонсованого терміну.
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