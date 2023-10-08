Алієв звинувачує Францію у провокації нового конфлікту між Азербайджаном і Вірменією

Про це повідомляє Reuters.

У телефонній розмові з членом Європейської ради Шарлем Мішелем президент Азербайджану Ільхам Алієв розкритикував підхід ЄС, особливо позицію Франції, щодо азербайджано-вірменського конфлікту.

Алієв заявив, що "через відому позицію Франції Азербайджан не брав участі в зустрічі в Гранаді за посередництва ЄС з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, на якій Брюссель заявив, що підтримує Вірменію", повідомили в офісі президента Азербайджану.

"Глава держави підкреслив, що надання Францією зброї Вірменії було підходом, який не служив миру, а мав на меті роздмухати новий конфлікт, і якщо в регіоні виникне новий конфлікт, Франція відповідатиме за його виникнення", - йдеться у повідомленні.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

20 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

30 вересня Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

1 жовтня місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через те, що масовий вихід етнічних вірмен з регіону через операцію Азербайджану продовжувався.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану.

Степан Григорян, вірменський політолог, голова аналітичного центру глобалізації та регіонального співробітництва, вважає, що Росія буде намагатися руками Азербайджану атакувати Вірменію, аби забрати контроль над Зангезурським коридором.