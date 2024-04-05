Масована атака по РФ. Втрати росіян та ситуація на фронті. Воєнні підсумки тижня

Атака на військові аеродроми РФ

Було нанесено декілька ударів по російських летовищах. Ми говоримо, щонайменше, про три летовища, на яких базувалися різні типи російських літаків. Було завдано удару по литовищу у Енгельсі Саратовської області, де дислоковані бомбардувальники Ту-95, Ту-160, з яких ворох запускає ракети Х-101 по Україні. Відстань між Україною та Енгельсом - понад 700 км.

Також під атаку потрапив військовий аеродром в Морозовську Ростовської області. Це найбільш показовий удар. Місто розташоване на відстані близько 300 км від України. Мешканці чули щонайменше 60 вибухів навколо цього литовища. Показово, що на аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ. На його оснащені є винищувачі і бомбардувальники Су-34. Попередньо повідомлялось, що там було дислоковано 26 таких бомбардувальників.

Третє литовище, яке опинилось під ударом українських дронів, знаходиться у Єйську Краснодарського краю, що за 150 км від України. Там базуються Су-25. З огляду на публікації, дані українських мас-медіа, з посиланням на ГУР та інші джерела, це найбільш масовий удар по російських летовищах. Ймовірно, було знищено понад 10 літаків на цих аеродромах. Якщо ці дані підтвердиться супутниковими знімками, то це буде найбільш вдалий наліт на російські літаки, які розміщені на землі. Особливо, коли ми говоримо про Морозовськ. Адже аеродром використовувався для СУ-34, які злітали досить часто і використовувались для ударів КАБами по нашій території. Стратегія боротьби з цією загрозою стала найбільш оптимальною. Зараз ми маємо вкрай важливу тенденцію, яким чином ЗСУ будуть мінімізувати оцю КАБову загрозу.

Використання цих ударних дронів по летовищах, як сьогодні вночі, гарний приклад того, як власними оборонно-промисловими можливостями треба вирішувати військові завдання. Українські дрони, такі як А-22, "Лютий" і "Бобер", мають зараз найбільшу дальність польоту, понад 1300 км, це наші розробки. У нас є співпраці з британцями і американцями, де є значна кількість тактичних ударних дронів, які використовуються ЗСУ. Ми використовуємо ці безпілотники. Але в більшій мірі ми робимо наголос, насамперед, на наші зразки, щоб не було вкидів стосовно ударів по території РФ. Мовляв, не можна бити по Росії зразками, якими вам передали, в якості військово-технічної допомоги.

Ситуація на фронті: Часів Яр

Противник тривалий час намагається атакувати цей населений пункт, що знаходиться на височині. Хоча Часів Яр зараз достатньо ефективно захищається з українського боку. Захоплення Часового Яру для ворога буде мати велике значення, як і для нас. Адже це відкриває можливості для просування далі, по напрямку Слов'янськ - Краматорськ. Часів Яр - височина, і якщо там буде артилерія, буде легше рухатися далі.

Ворог атакував Часів Яр з декількох напрямків, зокрема з півночі, це Богданівка, і з півдня - Іванівське. Напередодні, 4-го квітня, відбулась фронтальна атака від Хромового до Часового Яру, по трасі Т-0506, було дві атаки. В ході цих атак, противник використав бронетехніку, було там застосовано 32 машини, танки і БМП. Одна з груп пробилася до лісу, який знаходиться якраз на сході від Часового Яру, і там намагалася закріпитися. Скоріш за все, до кінця дня росіян вибили звідти. Друга група, з восьми бронемашин, рухалася від Хромового по посадці, доїхала до Часового Яру на якусь ділянку, і знову поїхала в ліс, висадивши десантників, які мали там закріпитися.

Зараз ми маємо ситуацію, коли якраз на сході від Часового Яру є певна кількість росіян, які там намагаються закріпитися. Але сподіваюсь, що зараз динаміка така, що їх звідти вибили. На ділянці на схід від Часового Яру бачимо певне вклинення в лінію оборони ЗСУ. Але це не основна лінія оборони, яка захищає Часів Яр. Основна лінія оборони проходить по каналу Сіверський Донець - Донбас. Там є потужні системи фортифікацій. Ворог спромігся там "пробігти" певну дистанцію. До висоток залишається певна відстань. Але скоріш за все, від 4 квітня до сьогодні, за допомогою артилерії, росіян вже вибили.

Також на цьому напрямку ворог використовував авіацію. Є відео від 67-ї ОМБр, яка здійснює там оборону, де видно, що ці Су-25 здійснюють удар своїми засобами враження по російській колоні, яка висувається на Часів Яр. Як бачимо, це приклад того, як росіяни знищують свої підрозділи.

Під Кліщівкою спостерігається нова тактика противника. Ворог намагався пробиватись до позицій ЗСУ за рахунок мотоциклів. На великій швидкості бійці на байках проскочують, проїжджають, в на зворотному шляху починають розкидати димові шашки. Під прикриттям диму, до Кліщіївки намагається заходити і просуватися піхота. Артилерії в такому випадку працювати досить складно. Можна використовувати лише fpv-дони з тепловізорами. Такі атаки були відбиті, але ворог далі намагається використовувати будь-які хитрощі, щоб дійти до позицій ЗСУ. На ділянках навколо Часового Яру, по всіх цих напрямках - Богданівка, Іванівське, Хромове, Часів Яр, Кліщівка, - спостерігаються фронтальні атаки. Це буде найбільш гарячою ділянкою впродовж найближчих днів.

Авдійський напрямок

Ця лінія фронту охоплює низку населених пунктів. На Авдіївському напрямку у районі села Бердичі, де тримає оборону 47-ма окрема механізована бригада "Маґура", ворога знищують достатньо активно. Хоча там є незначне просування противника. Ймовірно, за допомогою контратакуючих дій, ситуація буде виправлена.

Також ситуація позитивна у Невельському. Так є успіхи українських підрозділів. Хоча вся ділянка, на захід від Авдіївки, залишається надзвичайно складною. Окрім 47-ї бригади, на напрямку діє 3-тя ОШБ та інші підрозділи. Також під Лиманом були атаки противника механізованими підрозділами. Вони були зруйновані, зірвані, за рахунок роботи артилерії та fpv-дронів, які в руках українських воїнів демонструють позитивні, вражаючі результати.

Ситуація навколо Новомихайлівки залишається складною, власне як весь цей напрямок. Ворог дещо просунувся до Новомихайлівки, але у всіх населених пунктах навколо Мар'їнки, зокрема Побєда, Красногорівка, Георгіївка, наші війська стримують атаки противника. Цей напрямок для противника важливий, щоб потім забезпечити просування з півночі на Вугледар. Але сил і засобів у противника на всіх ділянки фронту, скоріш за все не вистачає для проривів. Ситуація залишається вкрай складною, але у противника немає умов, щоб забезпечити там якихось оперативних або стратегічних проривів.

В напрямку Сіверська ворог намагається вирівняти так званий Сіверський виступ, який чимось нагадує історію з Авдіївкою, коли з декількох напрямків противник намагається забезпечити атаки.

Противнику вдалося просунутися в бік виїмки. Це один з напрямків в бік Сіверська. Там використовувалися штурмові групи і бронетехніка. Це все, що ворогу вдалося зробити там цього тижня. Напрямок для противника важливий, щоб якимось чином створити передумови для дій на Лиманському напрямку. Біля Тернів ворог теж використовував бронетехніку для штурмів, але дії 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" та інших бригад, призвели до втрат противника в бронетехніці. Ворог зараз намагається активно використовувати бронетехніку. Таке враження, що в РФ знають про обмеження кількості боєприпасів в українській армії. Тому ворог безуспішно намагається тиснути на різні ділянках фронту, шукаючи слабкі місця.

