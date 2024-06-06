"Понад добу в повітрі": нові українські БПЛА, морський удар ГУР по Криму та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця

Морський удар ГУР по Криму

Сьогодні видалася цікава доба, з огляду на використання по ворогу засобів ураження українського виробництва. Біля берегів тимчасово окупованого Криму морськими дронами було знищено російський буксир. Це вже звична справа для дронів Magura 5. Ворог почувався у повній безпеці поблизу селища Чорноморське, бо загородився боновими перешкодами. Морські дрони ГУР відпрацювали на практиці проходження загороджень противника. Такі дії показують, що дрони Magura в перспективі можуть добратися і до Севастопольської бухти, і до бухти Новоросійська, де ворог зараз переховує свої ударні кораблі під захистом бонових загороджень.

Удар по НПЗ РФ

У ніч на четвер у Ростовській області Росії повітряними дронами було завдано удару по Новошахтинському нафтопереробному заводу. Зруйновано дві, тобто всі, установки первинної переробки нафти заводу. Символічно, що рівно два роки тому саме цей НПЗ був перший, який атакували нашими повітряними дронами. Знищення потужностей російських НПЗ здійснюється Силами оборони в рамках тривалих концепцій обмеження, а в ідеалі повного скасування можливостей ворога заробляти на нафті, а отже й фінансувати бойові дії. Такі удари є більш дієвими, ніж сподівання на санкції.

Бойові дії

На лінії фронту ситуація залишається вкрай напруженою. Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про чотири напрямки, де ворог найбільш активний. За його словами, на Харківському і Куп'янському напрямках зусилля ворога взаємопов'язані. Друга пара напрямків - це Покровський та Курахівській. Причому на півночі від Харкова просування ворога заблоковано, продовжуються наші контратаки для вибивання ворога з Вовчанська. Є відео захоплення в полон російських військових після контратаки морських піхотинців 36-ї окремої бригади морської піхоти. Підрозділи російських штурмовиків були розбиті й здалися командири роти та кілька солдатів.

Навколо Очеретиного ситуація досить непроста. Ворог намагається розширити "сіру зону". Є певне просування поблизу Новоолександрівки та Архангельського. Також вкрай складна ситуація в зоні Часового Яру. Там ворог намагається здійснювати атаки з півночі, з півдня, зі сходу. Часів Яр - вкрай важлива височина з точки зору нашої оборони. Зараз головне завдання ЗСУ утримувати ділянки, знищувати противника, формувати резерви, в тому числі, і посилювати арсенали з постачання від партнерів і від українських оборонно-промислових компаній.

БпАК Raybird

Сьогодні на лінії фронту використовуються унікальні зразки безпілотної техніки. Один із них - безпілотний розвідувальний комплекс Raybird компанії Skyeton. Ця розробка формально відноситься до тактичного рівня, але за своїми можливостями, це розвідувальний БПЛА оперативного рівня, який може перебувати у повітрі понад 24 години. Він може долати відстань у межах понад 2000 км.

Роман Княженко, директор компанії-виробника безпілотних авіаційних систем Skyeton розповів про найбільш типові операції комплексу.

"Дійсно, система здатна проводити в повітрі більше ніж добу. Це дає нам певні можливості, коли ми можемо моніторити якісь ділянки, не відходячи і не втрачаючи ніякої інформації. Також основною задачею для нашої техніки є глибинна розвідка, коли ми заходимо в тил до ворога на відстань від 80 до 120 км. Це дуже важливе місія. Саме наша система працює з тим, що ми знаходимо цілі, руйнуємо логістику, коригуємо вогонь як ствольної артилерії, так ракетної. Задач дуже багато, бо це платформа, яка може виконувати майже всі задачі. Все залежить від того, яке корисне навантаження ми на нього підвішуємо", - розповів він.

Комплексів з таким поєднанням технічних параметрів у світі максимум п'ять. У компанії була основа, щоб цей комплекс був максимально автономний для забезпечити виконання функцій з мінімальною участю військових. За словами директора компанії, автономність системи, насамперед, це надійність системи. Вона виключає якісь помилки оператора при виконанні тією чи іншої місії.

"Треба розуміти що таке війна. Людина на війні може відволікатися, це дуже складні умови. Люди працюють під таким стресом, який дуже важко уявити. Якщо тобі кожен секунду чи хвилину треба переглядати за параметрами, керувати літаком, то це неминуче призведе до того, що ти будеш робити помилки. В нашому випадку керувати літаком не потрібно, йому потрібно просто надавати команди, і він буде їх виконувати. Є захист від команд, які не треба виконувати. Скажемо так, це дає свої результати. На сьогоднішній день наші борти відпрацьовують набагато більше місії, ніж інші літаки, це по-перше. По-друге, людині набагато простіше виконувати будь-яку задачу, якщо вона підстрахована різними підсистемами. На жаль, на сьогодні неможливо автоматизувати систему, наприклад спостереження. Тобто камерою літака потрібно керувати, і це напевно найбільша проблема, - навантаження на операторів. Адже в нашому кейсі, коли ми літаємо від 10 до 30 годин, люди дуже втомлюються, але ми вирішуємо це на місці і міняємо екіпаж", - сказав Княженко.

Обсяги замовлень збільшилися. Але говорити про замовлення на 3 роки, чи навіть на один рік вперед, ще рано. Компанія, як і всі українські виробники, відчуває, що коштів недостатньо, каже Княженко.

"Усі гроші, які ми заробляємо, реінвестуємо їх у повному обсязі в нові розробки, у виробництво. Тому ми рухаємось швидше, ніж приходять нові замовлення", - пояснив він.

За словами директор компанії-виробника Skyeton, сьогодні є багато проблем з бронюванням, оскільки це довгий процес. Іноді компанії просто неможливо забронювати людину, її можуть забрати до армії через довгу процедуру бронювання. ЇЇ потрібно спрощувати, робити швидкою.

"Якщо авіаційний інженер-конструктор буде призваний до армії, він ніколи не використає навіть третину свого потенціалу, який може зробити в нашій компанії. А щоб здобути цю освіту, щоб людина набралась необхідного досвіду, на це знадобиться не два роки, і не три, а 5 - 10 років. Таких людей небагато і їх неможливо виховати дуже швидко. Треба розуміти, що в приватній компанії немає людей, які тут "просто так". Якщо в нас людина працює, значить вона завантажена на 100% і виконує дуже важливі частини. Коли в нас мобілізували комірника, ми через тиждень зрозуміли, що це дуже важлива людина на підприємстві. У приватної компанії кожен співробітник - це гроші, які ми витрачаємо, ресурс, і ця людина дуже важлива для компанії ", - сказав Княженко.

Підприємство, яке виконує державне оборонне замовлення, може 100% бронювати своїх працівників. Але бронювання займає багато часу, а воєнкомати не дуже співпрацюють в цьому питанні.