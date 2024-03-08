"Ворог знищується на підходах": ЗСУ стабілізують ситуацію на Авдіївському напрямку. Воєнні підсумки тижня

Ситуація на фронті: Авдіївка

Зараз Бердичі достатньо надійно утримуються 47-ю бригадою. Там ворог знищується на підходах. Орлівка і Тоненьке перебувають під контролем ЗСУ, з використанням, насамперед, артилерії. В селищах діють і українські війська, і війська противника. Показово, що цього тижня відбулось багато контратак на різних ділянках фронту. Це говорить про те, що українські військові, ймовірно отримали посилення у резервах та артилерії. Скоріш за все, ЗСУ будуть утримувати цю ділянку і надалі. Але противник також буде використовувати це "вікно можливостей" з перевагою у своїй чисельності, аби досягти якихось успіхів на цій ділянці, яка для нього стала політично важливою.

Часів Яр

Інтенсивні бойові дії тривають під Богданівкою та в Іванівському. Але це не дає противнику змоги пробитися через оборону ЗСУ. Утримання Часового Яру є важливим завданням для українських військових. Наявність фортифікацій і сил на цьому напрямку дозволять забезпечити утримання цієї лінії оборони. Часів Яр є спокусливою ціллю для противника, бо відкриває можливості просування до Костянтинівки та інших напрямків.

Роботине

Упродовж цього тижня противник намагався проводити навколо Роботиного контратаки, з заходу і сходу. Але й були контратаки з української сторони. Тобто лінія оборони навколо цього населеного пункту залишається потужною. Ділянка фронту залишається під контролем ЗСУ. Ворог буде намагатися здійснити флангові атаки, але ця тактика вже тривалий час не призводить до успіху з боку противника.

Повітряні сили ЗСУ збили 15 російських літаків

Цей тиждень був показовим у боротьбі Повітряних Сил Збройних Сил України з противником. Після знищення другого російського літака А-50, у противника погіршилась ситуація з наведенням по використанню своїх бомбардувальників. Це вплинуло на ефективність використання російської авіації. А-50 було збито на значній відстані, ймовірно, з використанням українського далекобійного комплексу ППО. Загалом збито 15 літаків, серед яких А-50, Су-34, Су-35. Збиті літаки суттєво вплинули на спроможності РФ виконувати бойові дії.

Зараз ворог побоюється поновлювати польоти літаків на тих ділянках, які раніше вважав безпечними. Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук сказав, що були використання наших систем по противнику на відстані 150 км. Тобто, контроль і вплив на противника, з використанням систем ППО, здійснюється.

Боєприпаси для України

Певний час ми мали значний дефіцит боєприпасів, використовували до 3 тис. боєприпасів на добу. Це мінімальна кількість для здійснення оборонних дій. Останнім часом на багатьох напрямках підрозділи, які використовують артилерію, мають значно більшу кількість боєприпасів. Ймовірно, це перший суттєвий крок для покращення ситуації по всій лінії фронту. Сподіваємось, це відбуватиметься систематично.

Франція підтримала рішення, що з коштів Європейського фонду миру, створеного для закупівлі боєприпасів, можна закупляти боєприпаси за межами ЄС. Раніше Франція була проти цього. Сьогодні Президент Франції Емманюель Макрон демонструє багато змін у своїх підходах.

Франція, Німеччина та Італія зараз ведуть переговори з Катаром, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією про те, щоб повернути боєприпаси, які були їм поставлені. Вимагаються, аби ці боєприпаси були передані Україні. Міністр оборони Франції сьогодні заявив, що в Україні будуть розгорнуті потужності щонайменше трьох підприємств. Серед напрямків - безпілотна тематика, ремонт бронетехніки, і ймовірно виготовлення боєприпасів. Це свідчить про зміну підходів французької сторони. Вона стає більш активною в контексті посилення оборонних можливостей України.