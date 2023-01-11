Артилерія, бронетехніка, РСЗВ і дрони: Україна потребує зброї для оборони та звільнення території, - Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що постачання зброї та бронетехніки Україні дасть змогу мінімізувати втрати серед українських громадян, скоротити тривалість війни та прискорити її завершення у справедливий спосіб
Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого подає пресслужба ОПУ.
"Зараз маємо надзвичайно важкі бої на Донецькому напрямку - у Бахмуті, Соледарі та Авдіївці. Росія не має жалю до своїх людей, відправляючи їх сотнями в бій, саме тому Україні потрібно більше артилерії та бронетехніки", - наголосив представники ОПУ.
Україна потребує зброї не для затягування конфлікту, а для оборони та звільнення своєї території, щоб війна закінчилась у справедливий спосіб, зауважив Подоляк.
"Росія повинна програти. Лише це стане гарантією для світу та Європи й поверне відносини між державами в межі міжнародного права. Ця зброя слугує саме для того, щоб локалізувати конфлікт лише на окупованих українських територіях, це спосіб його загальмувати, не даючи конфлікту поширюватися", - каже він.
Радник керівника ОП зазначає, що Україна очікує отримати від Італії зброю, системи ПРО або ППО для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від крилатих ракет і ударних безпілотників.
"Нам також потрібне постачання зброї для ефективного контрнаступу та звільнення окупованих територій. У нас є точний перелік цієї зброї з бажаними назвами та кількістю. Нам потрібні системи та ракети для РСЗВ з дальністю 200 кілометрів, щоб знищити тилову інфраструктуру російської армії, склади зі снарядами та сховища пального. Це значно знизить боєздатність росіян. Також потрібні важкі танки та бронетранспортери для швидкого наступу. І 155-міліметрова ствольна артилерія, дрони", - стверджує Подоляк.
Водночас він закликав уряд Італії прискорити ухвалення рішення щодо надання зброї, адже це стосується життів мирних мешканців і військовослужбовців: "У нас є всі необхідні гарантії. Але кількість і вид озброєння залежать від трьох чинників. Чи потрібно його виробляти, чи воно вже є на складі? Також потрібні домовленості і для трансферу, і для логістики доправлення зброї. І, по-третє, нам потрібна готовність захищати демократію, свободу та європейські цінності через передачу зброї Україні".
- 7 листопада 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide. Пентагон підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS, а українські військові проходили навчання з використання цієї зброї.
- 1 грудня Пентагон замовив для України ще шість батарей ППО NASAMS на $1,2 млрд.
- 4 січня 2023 року стало відомо, що Франція передасть Україні колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Це під час телефонної розмови Зеленському пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон.
- А 10 січня, що Канада придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України.
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