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Артилерія, бронетехніка, РСЗВ і дрони: Україна потребує зброї для оборони та звільнення території, - Подоляк

11 січня, 2023 середа
06:28
Суспільство Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що постачання зброї та бронетехніки Україні дасть змогу мінімізувати втрати серед українських громадян, скоротити тривалість війни та прискорити її завершення у справедливий спосіб

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого подає пресслужба ОПУ.

"Зараз маємо надзвичайно важкі бої на Донецькому напрямку - у Бахмуті, Соледарі та Авдіївці. Росія не має жалю до своїх людей, відправляючи їх сотнями в бій, саме тому Україні потрібно більше артилерії та бронетехніки", - наголосив представники ОПУ.

Україна потребує зброї не для затягування конфлікту, а для оборони та звільнення своєї території, щоб війна закінчилась у справедливий спосіб, зауважив Подоляк.

"Росія повинна програти. Лише це стане гарантією для світу та Європи й поверне відносини між державами в межі міжнародного права. Ця зброя слугує саме для того, щоб локалізувати конфлікт лише на окупованих українських територіях, це спосіб його загальмувати, не даючи конфлікту поширюватися", - каже він.

Радник керівника ОП зазначає, що Україна очікує отримати від Італії зброю, системи ПРО або ППО для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від крилатих ракет і ударних безпілотників.

"Нам також потрібне постачання зброї для ефективного контрнаступу та звільнення окупованих територій. У нас є точний перелік цієї зброї з бажаними назвами та кількістю. Нам потрібні системи та ракети для РСЗВ з дальністю 200 кілометрів, щоб знищити тилову інфраструктуру російської армії, склади зі снарядами та сховища пального. Це значно знизить боєздатність росіян. Також потрібні важкі танки та бронетранспортери для швидкого наступу. І 155-міліметрова ствольна артилерія, дрони", - стверджує Подоляк.

Водночас він закликав уряд Італії прискорити ухвалення рішення щодо надання зброї, адже це стосується життів мирних мешканців і військовослужбовців: "У нас є всі необхідні гарантії. Але кількість і вид озброєння залежать від трьох чинників. Чи потрібно його виробляти, чи воно вже є на складі? Також потрібні домовленості і для трансферу, і для логістики доправлення зброї. І, по-третє, нам потрібна готовність захищати демократію, свободу та європейські цінності через передачу зброї Україні".

  • 7 листопада 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide. Пентагон підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS, а українські військові проходили навчання з використання цієї зброї.
  • 1 грудня Пентагон замовив для України ще шість батарей ППО NASAMS на $1,2 млрд.
  • 4 січня 2023 року стало відомо, що Франція передасть Україні колісні танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion. Це під час телефонної розмови Зеленському пообіцяв президент Франції Емманюель Макрон.
  • А 10 січня, що Канада придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України.

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Михайло Подоляк
зброя для України
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