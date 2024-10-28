Експерти МАГАТЕ оглянули пошкодження від російських обстрілів на важливих для АЕС підстанціях

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Протягом минулого тижня експерти МАГАТЕ спільно з фахівцями Укренерго, Енергоатому та Держатомрегулювання відвідали електричні підстанції, визначені Міністерством енергетики України як пріоритетні, та розглянули наслідки пошкодження енергетичної інфраструктури, через яку здійснюється видача потужності атомних електростанцій споживачам і забезпечується живлення власних потреб енергоблоків.

Представники Агентства задокументували наявні пошкодження, які обладнання отримало внаслідок ракетних і комбінованих атак РФ, перебіг відновлювальних робіт, стан пропускної здатності електричних підстанцій.

Також експерти поспілкувалися з керівниками та персоналом підстанцій та обговорили, зокрема, запровадження додаткових дій для підвищення безпеки АЕС і захищеності вказаних об'єктів.

"РФ безвідповідально спрямовує різноманітні засоби ураження на відкриті розподільчі пристрої, трансформатори, щити управління, релейні пристрої та джерела резервного енергоживлення підстанцій, що збільшує критичність стану української енергосистеми, створює ризики виникнення аварій на АЕС", – зазначив голова Держатомрегулювання Олег Коріков і зазначив, що лише спільними зусиллями можна змусити агресора припинити ядерний терор.

Що передувало

Під час нічної атаки РФ 12 вересня "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

Також у вересні МАГАТЕ повідомляло, що неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони.

Уночі та зранку понеділка, 7 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 80 повітряних цілей - ракет різного типу та ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 32 ворожі "шахеди" та дві ракети "Кинджал". Тоді ж Енергоатом повідомив, що два "шахеди" небезпечно наблизилися до Південноукраїнської АЕС.

14 жовтня Комітет з питань енергетики звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням організувати місії на ключових підстанціях.

16 жовтня Міненерго повідомило, що Україна отримає від Європейської комісії 3 млн євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях.

Того ж дня стало відомо, що Енергоатом уже визначив сім ключових для АЕС підстанцій, де мають чергувати представники МАГАТЕ.