Бербок закликала ПАР "виступити проти несправедливості" й зрозуміти позицію України, яка захищається від РФ
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала жителів Південно-Африканської Республіки зрозуміти позицію України, яка захищається від Росії
Про це інформує DW.
Очільниця німецького МЗС висловила важливість ПАР, як впливового гравця на світовій сцені, й згадала про двох видатних особистостей країни - експрезидента, лауреата Нобелівської премії миру Нельсона Манделу і правозахисника Десмонда Туту.
"Якщо країна Мандели та Десмонда Туту виступає проти несправедливості, світ дослухається", - заявила Бербок.
За словами міністерки закордонних справ Німеччини, вона розуміє, що південноафриканці, які живуть за дев'ять тисяч кілометрів від військової агресії РФ проти України й не хочуть брати участі у вирішенні цього конфлікту.
"Але я хочу закликати кожного поставити собі питання: якої реакції я б очікував від міжнародної спільноти, якби ця війна розгорталася б у мене по сусідству? Я не думаю, що це могло б бути на користь будь-якої країни", - наголосила начальниця МЗС ФРН.
Бербок впевнена, що кожна держава має визначити, чи хоче вона терпіти таку поведінку Росії, яка порушує міжнародне право.
Нагадаємо, Анналена Бербок 27 червня проведе зустріч з Наледі Пандор, міністром закордонних справ ПАР, у Преторії. Основною темою обговорення буде ставлення до Росії.
Позиція ПАР щодо війни Росії в Україні
У травні президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН. До цього український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.
Вже 16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Києві він все ж представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України. Також зазначалося, що президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника.
17 червня делегація Південно-Африканської Республіки прибула до Санкт-Петербурга в Росії, де відбулися переговори з Володимиром Путіним щодо врегулювання війни Росії з Україною. Російський диктатор розкритикував ключові тези з "мирного плану" ПАР, оскільки там містився заклик до поваги кордонів. Володимир Зеленський теж фактично відкинув африканський план і сказав, що поки немає реальної альтернативи українському мирному плану, ключовим положенням якого є негайне виведення російських військ з України.
Натомість президент ПАР заявив про оптимізм після візиту до Києва і Москви.
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