Берлін і Париж запропонували концепцію угоди щодо нормалізації відносин Сербії з Косовом — Вучич погодився

Про це повідомило сербське видання N1.

"Ми готові прийняти концепцію і працювати над реалізацією запропонованої угоди", - заявив Вучич, додавши, що найближчим часом проведе консультації з членами уряду, парламенту та впливовими громадськими організаціями.

Зокрема за його словами, під час переговорів він висловив "занепокоєння і застереження щодо одного важливого питання, однієї дуже важливої речі", однак про що саме йдеться, президент Сербії не уточнив.

Окрім цього, Вучич також назвав нинішні переговори дуже важкими, "можливо найважчими з усіх, які проводились досі".

"Ми згодні з тим, що заморожений конфлікт не є рішенням, і якщо є заморожений конфлікт, лише питання часу, коли хтось безвідповідальний його розморозить та знищить мир і стабільність усіх Західних Балкан", - сказав він.

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Президент Сербії зокрема зауважив, що під час переговорів йому були окреслені проблеми та виклики, які постануть перед Сербією у разі відмови від запропонованого плану, тож він звернувся до спецпредставника ЄС із діалогу між Белградом та Приштиною Мирослава Лайчака та інших західних партнерів із проханням "допомогти подолати турбулентність".

"Попереду в нас нелегкі дні й багато важких рішень. Єдине, я можу сказати, що я дійсно зробив усе можливе, щоб захистити інтереси Сербії, і буду продовжувати робити це принаймні ще деякий час", - сказав він.

10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.

16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.

17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.

Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.

8 січня стало відомо, що командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії й поліції в Косово та Метохію.

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