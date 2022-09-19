Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника командира взводу – командира бойової машини збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що у березні під час окупації села Луб’янка Бучанського району рашист погрожував вбити трьох місцевих жителів. Підсудний наказав їм пройти до господарського приміщення для допиту. Після одягнув на голову одного із затриманих мішок, зав’язав руки за спиною та бив прикладом автомата по голові.

Усіх трьох чоловіків російський окупант поставив на коліна, продовжуючи бити по тілах і відкрив вогонь в сторону потерпілих - імітуючи їх страту.

Трьом військовим РФ, які катували, погрожували, грабували та вимагали здавати ЗСУ українців на Чернігівщині, повідомили про підозру.

СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового з дружиною, в якій вона, сміючись, заохочує чоловіка "ґвалтувати українських баб". "Схеми" ідентифікували окупанта і його дружину, які схвально обговорювали зґвалтування українок.

Двом російським окупантам, ​за тортури над мирним населенням і ґвалтування неповнолітньої під час окупації на Чернігівщині, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Мер Бучі Андрій Федорук повідомляв про багатьох зґвалтованих окупантами людей на Київщині.

Прокурорка скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військового збройних сил Росії, який погрожував, катував та імітував страту дев'ятьом заручникам в Ірпені, що в Київській області.

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