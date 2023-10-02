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Чалий про проєкт бюджету США: уперше допомога Україні зброєю стала розмінною монетою між двома партіями

2 жовтня, 2023 понедiлок
21:29
Економіка Прапор США

Дипломат Валерій Чалий розповів, як уперше допомога Україні зброєю стала розмінною монетою між двома партіями після того, як президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада, схвалений напередодні Сенатом та Палатою представників конгресу Штатів

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Знаєте, я хочу простіше пояснити всім, що основна проблема не в тому, що зараз трошки підвисли кошти. Основна проблема в тому, що вперше питання України й допомога зброєю стало розмінною монетою між республіканцями та демократами. Я думаю, що наслідки цього набагато більші, ніж те, що ми кожен день спостерігаємо за тим, як будуть кошти виділені", - сказав він.

Він зазначив, що кошти будуть виділені, а якщо не будуть - є перехідний період з попереднього надання допомоги, зараз вона буде здійснюватися шляхом інструменту PDA - це укази президент Байдена по виділенню озброєння.

"Але в більш довгостроковому плані цей сигнал для нас не дуже комфортний, тому що ми маємо повернути питання надання зброї Україні, як об'єднуюче між республіканцями й демократами. Вони не повинні ні одні, ні інші розігрувати цю карту у своїх внутрішньополітичних конкретних обставинах. Саме зараз буде боротьба", - вважає Чалий.

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Дипломат також додав, що в наступному пакеті вони будуть боротися: республіканці будуть вибивати кошти на кордон з Мексикою $11 млрд, розмінювати допомогу Україні.

"Я думаю, що ось це от поганий сигнал насправді все інше поки що не є катастрофічним, всім іншим ще можна регулювати і я не сумніваюся, що Білий дім буде продовжувати рішення з надання допомоги. Але я й не сумніваюся, що складність в отриманні допомоги для України буде збільшуватися", - додав він.

Що таке шатдаун і чому голосування за бюджетну резолюцію важливе також для України

Урядовий шатдаун - це стан, коли частина американського уряду не працює через те, що не був ухвалений новий бюджет, у який закладені кошти для роботи урядових установ. Він настає тоді, коли перестає діяти бюджет на поточний період. Цього разу це відбудеться 30 вересня, "шатдаун" розпочнеться з 1 жовтня. Попри це, Конгрес може ухвалити тимчасове продовження бюджетного періоду.

Ухвалення бюджетної резолюції потрібне для того, щоб уникнути так званого шатдауну. Така зупинка може настати з 1 жовтня, якщо конгрес не ухвалить бюджетні питання на наступний фінансовий рік до 30 вересня. Натомість ухвалення бюджетної резолюції дасть змогу профінансувати урядові видатки, поки законодавці не приймуть закон про бюджет.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що шатдаун може вплинути на швидкість постачання озброєння партнерам Сполучених Штатів.

Водночас, за його словами, двопартійна більшість у конгресі США підтримує продовження допомоги Україні.

30 вересня спікер Палати представників США Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну.

1 жовтня посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що ухвалення у США проєкту тимчасового бюджету для України означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.

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